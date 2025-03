Ti bastano 8 milioni a stagione? Follia di Cardinale per tornare a vincere | In panchina arriva il migliore di tutti

Per tornare a vincere Cardinale vuole affidare la gestione del Milan a un allenatore che è definito tra i migliori a livello mondiale

Con la vittoria in rimonta a Lecce, il Milan ha fornito una prova d’orgoglio che consente di riprendere la corsa verso un piazzamento europeo, anche se il quarto posto è un obiettivo da accantonare in anticipo. Il cambio di panchina non ha sortito l’effetto sperato, con la media punti che non è migliorata. La svolta non c’è stata, anzi è arrivata un’inaspettata eliminazione in Champions League, quando con Fonseca la qualificazione agli ottavi era stata quasi centrata.

Conceicao aveva iniziato nel migliore dei modi la sua avventura al timone dei rossoneri ma le tre sconfitte consecutive in campionato hanno mostrato una squadra incapace di reagire al momento di difficoltà e dare il massimo per restare in scia delle rivali.

La stagione al di sotto delle aspettative comporta una svolta, con il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Arriverà un nuovo direttore sportivo, con il nome di Igli Tare in pole, ma si profila all’orizzonte anche un allenatore diverso per la prossima stagione.

La dirigenza ha puntato su delle scommesse ma c’è la sensazione che adesso si punti su un tecnico che sia garanzia di affidabilità e che conosca bene la serie A.

Chi è il favorito ad allenare il Milan da quest’estate

Nell’ultimo periodo sta prendendo quota il nome di Max Allegri che ha già guidato il Milan dal 2010 al 2014. Il nodo è costituito dall’ingaggio. Nella sua ultima annata al timone della Juventus percepiva 7 milioni di euro netti a stagione che lo ha reso il più pagato della scorsa serie A.

Conceicao percepisce poco più di un milione per i primi sei mesi sulla panchina del Diavolo, mentre Paulo Fonseca tre netti più bonus. Pioli ne guadagnava quattro, dopo il rinnovo che era avvenuto a ottobre 2022.

Cardinale non bada a spese, vuole solo lui per la panchina del Milan il prossimo anno

Gerry Cardinale sarebbe disposto a questo sacrificio economico per affidare la gestione dello spogliatoio a un mister che ha dimostrato di riuscire a navigare anche in cattive acque uscendone vincente.

Un possibile ritorno in panchina per Allegri che si è preso un anno di pausa dopo l’esonero dalla Juventus il giorno dopo la conquista dell’ultima Coppa Italia.