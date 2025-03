NOVE su unidici li vendo entro fine mese: Igli Tare non li ha nemmeno salutati | Rivoluzione folle a Milanello

Ennesima rivoluzione nei rossoneri, Tare è pronto a dare un nuovo volto alla squadra: nessuno è intoccabile, tutti fuori dal Milan

La stagione del Milan è iniziata male e si sta concludendo nel peggiore dei modi. Tutta la progettualità del nuovo ciclo post Pioli è stata già dichiarata fallimentare, con 100 milioni di euro spesi nel calciomercato estivo buttati al vento ed il nuovo allenatore cambiato dopo soli 6 mesi.

Tutti i nuovi acquisti, a parte Youssouf Fofana, hanno deluso a tal punto da esser già stati piazzati durante il calciomercato invernale. E colui che doveva essere il direttore d’orchestra, Paulo Fonseca, è stato esonerato per dar spazio a Sérgio Conceição, che probabilmente otterrà lo stesso trattamento.

La vittoria della Supercoppa Italiana ottenuta nelle prime due gare disputate dall’ex Porto contro Juventus e Inter avevano fatto intendere che tutto si fosse risolto ma così non è stato. Dopo il successo ottenuto il rendimento ha continuato ad essere altalenante ed il rapporto con i calciatori ha continuato ad incrinarsi fino ad arrivare ad una rottura totale.

Ad oggi, nel mese di Marzo, possiamo già tirare le somme di un’annata disastrosa. Noni in campionato, il che implica che sarà impossibile qualificarsi per la prossima UEFA Champions League e fuori da quest’ultima a causa del Feyenoord. Un danno economico e sportivo incalcolabile.

Rivoluzione in programma

E’ oramai chiaro a tutti che per uscire fuori da questa situazione c’è bisogno di cambiare. In estate la società subirà modifiche a 360 gradi, coinvolgendo la dirigenza, i calciatori ed il mister stesso, per dare un nuovo volto al Diavolo e ripartire.

Secondo le ultime voci trapelate, Geoffrey Moncada retrocederà ritornando a svolegere il ruolo di capo scout. Darà spazio a Igli Tare, figura che abbiamo ben conosciuto in Serie A alla Lazio di Claudio Lotito, che ha già in mente come rivoluzionare la squadra in ogni reparto.

Addio annunciato

La rivoluzione comporterà la partenza di un numero significativo di calciatori. Saranno ben nove coloro i quali lasceranno la squadra 7 volte Campione d’Europa, aumentando grazie alle loro cessioni gli introiti a disposizione per avviare un nuovo progetto.

Sulla lista ci sono Theo Hernández, Fikayo Tomori, Emerson Royal, Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze, João Félix, Tammy Abraham e Luka Jović. Prepariamoci a vedere all’inizio della prossima annata una rosa totalmente diversa perchè il Milan fa sul serio e non ha più intenzione di ripetere quanto visto in questa stagione.