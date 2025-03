Mi hanno rubato la macchina: Conte è sotto choc | Ha rischiato la vita per strada

Antonio Conte è rimasto senza parole, la macchina gli è stata rubata, era a cena al ristorante e una volta uscito non era più al suo posto

L’amore del popolo napoletano nei confronti della loro squadra ha pochi eguali in Italia, con atmosfere, allo stadio e nella città, più vicine a quelle dei tifosi sudamericani, tanto da renderla una meta ambita per i campioni del Continente, che si sono espressi al meglio all’ombra del Vesuvio, dalla leggenda Diego Armando Maradona a Gonzalo Higuain, da Ezequiel Lavezzi a Edinson Cavani.

I partenopei sono tornati con il sorriso dopo un’annata disastrosa, la scorsa, conclusa al nono posto e con l’esclusione dalle coppe europee. Antonio Conte si è preso la responsabilità di riportare entusiasmi e risultati ed è in corsa per vincere il campionato.

Con un calendario che vede nelle ultime gare avversari alla portata, seppur immischiati nella lotta per non retrocedere, gli azzurri devono credere in quello che non era un obiettivo a inizio della stagione ma che lo è diventato dopo aver concluso il girone d’andata in testa alla classifica.

Una rosa che si è rinforzata con la campagna acquisti della scorsa estate ma che ha perso a gennaio un top player come Kvara, che si è trasferito a Parigi, con la dirigenza che non ha investito una parte della cifra incassata per un sostituto.

La macchina gli è stata rubata, dramma in casa Napoli

Antonio Conte sta chiedendo gli straordinari agli esterni a disposizione, tra cui Mattia Politano, il quale, lo scorso ottobre, è stato vittimi di un episodio increscioso.

Era a cena in un ristorante di Posillipo e non ha più trovato, una volta uscito, la sua macchina. Pochi giorni prima anche Neres e Juan Jesus erano stati vittime di furti.

La vicenda ha avuto un epilogo, ecco come è finita

Per fortuna questa vicenda ha avuto un lieto fine, con il veicolo che è stato ritrovato nelle ultime ore, con all’interno carte di credito e bancomat ma non il portafogli, oggetto che aveva chiesto espressamente di avere indietro sui social.

Il suo era stato un vero appello: “La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più. Per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo“.