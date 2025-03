Il mio preferito? Marcus Thuram: Ancelotti spaventa l’Inter | Annuncio in conferenza stampa

L’annuncio di Ancelotti nella sua ultima intervista ha lasciato di sasso i tifosi nerazzurri: il suo preferito è Marcus Thuram

Passano gli anni ma continua ad essere sempre al top del calcio, tanto da essere chiamato ‘Re Carlo’. Ci riferiamo ovviamente a Carlo Ancelotti, uno dei pochi eletti ad aver avuto sia una carriera straordinaria da calciatore che da allenatore.

Sia nel terreno di gioco che nell’area tecnica è stato in grado di ottenere i trofei più prestigiosi della storia di questo sport. Molti correlano i suoi successi ad una spudorata fortuna ma è chiaro che se vinci sempre e più volte, tutt’è tranne che un caso.

Ad oggi è seduto per l’ennesima stagione sulla panchina del Real Madrid, definito da molti il club migliore di sempre. Ed è proprio nella sua ultima intervista che ha parlato di questa esperienza, del suo futuro e di chi gli piacerebbe avere nella sua squadra.

Chi l’ha intervistato è Giacomo Poretti, uno degli attori più celebri del cinema italiano, nel suo podcast ‘PorettiCast’. Una chiacchierata tra amici che ha rivelato tanti retroscena, catturando l’attenzione sia dei suoi fan che dei suo rivali.

Rivalità sempre accesa

Avendo avuto un passato al Milan, squadra in cui ha vinto tutto ciò che poteva, è sempre aspra e viva la sua rivalità con l’Inter. E non è mancato il momento in cui si parlasse di quest’ultima, soprattutto se Poretti è di fede nerazzurra.

Hanno discusso del momento di entrambe le squadre, parlando dei tanti campioni che la compongono e del loro rendimento. E tra questi, su chi si è soffermato maggiormente è Marcus Thuram, l’attaccante francese che ha fatto innamorare in una sola stagione i tifosi del Biscione.

Tifosi impauriti

La sua presenza nella rosa della prossima stagione dell’Inter non è così certa. Le sue prestazioni continuano a crescere di livello, a tal punto da far innamorare tutti i top club europei che si sarebbero dimostrati più che pronti nel fare un tentativo in estate per strapparlo via da Milano.

Tra questi potrebbero esserci proprio Los Merengues, dato che Ancelotti stima molto il classe 1997: “L’Inter? Ha una bella squadra dai… prendete per esempio Marcus Thuram è nato a Parma, lo conosco bene, l’ho visto che era un bambino e adesso è un armadio”. I tifosi adesso tremano perchè rischiano di perdere uno dei migliori calciatori che hanno a disposizione nel loro scacchiere.