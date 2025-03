60 milioni ed è vostro: Marotta svende tutti i titolari | Rivoluzione obbligatoria

Il Ds nerazzurro sembra aver deciso di iniziare la rivoluzione di mercato: Marotta lo vuole vendere per 60 milioni.

Da quando l’Inter si è affidata alle mani di Marotta – prima come Ds, poi ora come presidente – la società ha dato inizio ad un ciclo vincente che non sembra terminare.

Un risultato raggiunto soprattutto grazie alla lungimiranza e alla capacità di anticipare i tempi da parte della dirigenza.

Marotta ha dimostrato più volte di essere in grado di arrivare dove altri suoi omologhi non sono arrivati e ora vuole sorprendere ancora una volta tutti prendendo una decisione clamorosa. Il ds dell’Inter sta per iniziare una vera rivoluzione di mercato e potrebbe vendere un big a 60 milioni.

Un altro capolavoro di Marotta?

La stagione è entrata ormai nel vivo e l’Inter è ancora in corsa per tutti i suoi obiettivi: in piena corsa Scudetto, ha appena vinto l’andata degli ottavi di Champions e affronterà il Milan in semifinale di Coppa Italia. Ma come abbiamo già detto, la dirigenza nerazzurra è abituata ad agire in anticipo, seguendo soprattutto le indicazioni del presidente ed ex Ds Marotta.

Il numero uno dell’Inter sta già programmando la prossima stagione e non esclude la possibilità di cedere alcuni giocatori importanti. A confermarlo è Alessandro Sticozzi, giornalista ed esperto di EsteNews che, intervenuto a Inter Zone ha parlato di quelle che potrebbero essere le prossime scelte di mercato dei nerazzurri. Secondo Sticozzi l’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di cedere per fare cassa da poter utilizzare sul mercato. In questo caso l’uomo da scarificare potrebbe essere Calhanoglu.

Una cessione eccellente

Per il giornalista sportivo il calciatore turco sarebbe il primo indiziato per dare il via ad una trattativa di cessione con l’obiettivo di aumentare gli introiti della società. Calhanoglu è uno dei centrocampisti più apprezzati nel panorama europeo ed è uno degli elementi della rosa nerazzurra con più mercato.

Secondo Sticozzi l’Inter avrebbe già pensato a come completare il proprio centrocampo con l’acquisto di Susic, oltre a voler mantenere Asllani. Dunque potrebbe spingere per la cessione del calciatore turco per una cifra non inferiore ai 55-60 milioni di euro. Soldi che i nerazzurri reinvestirebbero immediatamente per rinforzare la rosa e risanare il bilancio.