Ti metto solo in Champions League: Inzaghi lo costringe a giocare infortunato | Caviglia da buttare

Per Inzaghi è troppo prezioso il suo contributo, non ha ancora recuperato dall’infortunio ma giocherà comunque in Champions League

L’Inter ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League dopo la vittoria per 2 a 0 a Rotterdam contro il Feyenoord. Una gara giocata da grande squadra per gli uomini guidati da Inzaghi che poteva concluderla con un passivo ancora più ampio, a dimostrazione della superiorità rispetto agli avversari e la consapevolezza di essere diventata, ormai, una delle grandi d’Europa.

Per i nerazzurri un cammino che vede, in calendario, il match di ritorno settimana prossima a Milano, prima del doppio scontro, verosimilmente, contro il Bayern Monaco, uno scontro che evoca meravigliosi ricordi al popolo interista.

L’allenatore è alle prese con una rosa ridotta dato che diversi giocatori stanno risentendo dei tanti impegni, con acciacchi fisici e stop da registrare. L’emergenza è soprattutto sugli esterni, con Inzaghi che potrebbe cambiare modulo o posizionare sulle fasce giocatori che, di solito, sono schierati altrove.

C’è però un giocatore che per Inzaghi è un titolare inamovibile, soprattutto nei big match, e non vuole fare a meno di lui a qualunque costo, anche se non è al massimo delle condizioni fisiche.

Ha segnato nell’ultima partita ma è ancora infortunato

Lui è Marcus Thuram che ha sbloccato il risultato in Olanda ma ha recuperato solo in parte dal problema che ha accusato alla caviglia. Nonostante il goal è apparso impacciato, probabilmente a causa del dolore che ancora risente.

Le riserve del reparto offensivo non sono affidabili e il loro apporto realizzativo non soddisfa il mister. Arnautovic, Taremi e Correa non sono ritenuti all’altezza del francese, anche se acciaccato.

Dovrebbe starsene a riposo ma Inzaghi non può fare a meno di schierarlo

Il rischio è che la situazione possa peggiorare, con i tempi di recupero prolungati se non sarà tenuto a riposo. Contro il Monza non dovrebbe scendere in campo ma nemmeno al ritorno martedì, sempre a San Siro.

Il suo utilizzo potrebbe avvenire per lo scontro diretto di Bergamo, previsto per domenica 16 marzo, prima della sosta per le Nazionali. Thuram è un giocatore fondamentale per l’Inter e non può permettersi di stare molto fuori dal campo. Ecco perché una settimana di tregua potrebbe agevolare il suo rientro effettivo, a meno che Inzaghi non voglia utilizzarlo in Champions, se il match dovesse mettersi male.