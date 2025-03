“Le donne non possono arbitrare”: annuncio in diretta | Cambiano le regole del campionato

“Le donne non possono arbitrare”, l’annuncio shock arriva in diretta. Non sono assolutamente mancate le polemiche

Un annuncio che, ovviamente, ha del clamoroso quanto è stato rivelato proprio nelle ultime ore e che riguardano gli arbitri. In particolar modo del genere femminile. Una dichiarazione che ha, inevitabilmente, scatenato non poche polemiche.

“Le donne non possono arbitrare“. Apriti cielo. Una dichiarazione, alquanto sessista, che sta facendo discutere il mondo del web. Buona parte degli utenti, infatti, non si è trovata assolutamente d’accordo su questa uscita.

L’annuncio, infatti, è stato rivelato in diretta. Proprio durante un match di campionato. Un commento che ha spiazzato un bel po’ di persone. Sia presenti nell’impianto sportivo che per coloro che stavano seguendo il match dal proprio cellulare/computer.

Una vicenda che, senza ombra di dubbio, andrà avanti per le lunghe. Non è da escludere, a questo punto, che possano essere presi provvedimenti in merito a quanto accaduto.

“Le donne non possono arbitrare”, non mancano le polemiche: scoppia il finimondo

Un brutto episodio quello che arriva dal campionato Under 15 Regionale del Lazio. Il tutto si è verificato nel corso del match che ha visto scendere in campo l’Achillea ed il Grifone Gialloverde. Ad arbitrare l’incontro un giovane arbitro donna di 16 anni. Un qualcosa che non dovrebbe nemmeno far discutere visto che dovrebbe trattarsi di pura normalità. Non per uno spettatore, padre di uno dei figli in campo e, soprattutto, telecronista dell’incontro. Un “invito”, quello del colpevole, alla ragazzina di dirigersi in cucina visto che non avrebbe le “competenze” per dirigere un incontro di calcio tra maschi. Follia più totale.

Durante la diretta streaming su YouTube della partita il personaggio (assolutamente in negativo) in questione si è lasciato andare a delle frasi per nulla carine nei confronti della ragazzina. Una serie di insulti sessisti che, oltre a non passare inosservati, hanno creato non poche polemiche e discussioni. Soprattutto da parte di chi, in quel momento, si trovava vicino all’uomo ed ha sentito il tutto. “L’arbitro dà il fondo. Anche in questo caso non ci ha capito un c***o. No, ma come fa una femmina ad arbitrare? Non si è mai visto. Vai a fare gli gnocchi“.

Insulti sessisti, polemiche durante match di campionato

La “colpa” del giovane arbitro donna? Quella di aver assegnato un calcio di rinvio alla squadra ospite. Una decisione che, a quanto pare, non è stata digerita dal padre di uno dei calciatori della squadra avversaria nonché telecronista. Una serie di offese che, però, fortunatamente hanno stancato altre persone che si trovavano vicino a lui.

Subito, infatti, sono partite le critiche da parte dei presenti: “Ma sei sicuro di quello che dici?“. Invece di indietreggiare e di chiedere scusa, l’uomo ha rincarato la dose affermando: “Eh vabè, ma non capisce un c***o“. Troppo per gli altri genitori che non gliele hanno mandate a dire: “Ma che c***o dici? Ma che stai a dì? E’ un modo di esprimersi allucinante questo“.