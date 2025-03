Ero un giocatore della Juve, ora sono in carcere | Denunciato dalla fidanzata: è rimasto senza niente

In passato ha vestito la maglia della Juventus, poi ha avuto a che fare con il carcere: a denunciarlo la fidanzata

In passato ha vestito una delle magli più importanti in Italia come quella della Juventus. Anche se, dal punto di vista calcistico, non ha mai lasciato il segno. A dire il vero lo ha fatto, ma per questioni che con il calcio non hanno assolutamente nulla a che fare.

Lo sa benissimo la fidanzata. Anzi, ex fidanzata. La vittima, infatti, ha passato le pene dell’inferno con l’atleta visto che si è introdotto nell’abitazione di lei. Subito è scattato l’allarme con tanto di denuncia per ciò che ha commesso.

D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che il calciatore si renda protagonista di un episodio del genere. Tre mesi prima, infatti, era stato fermato per lo stesso motivo.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il noto quotidiano estero “De Telegraaf” che ha raccontato, per filo e per segno, quanto accaduto.

Prima la Juventus poi l’arresto, non si tratta affatto della prima volta

Protagonista (assolutamente in negativo) di quanto stiamo per raccontarvi è un ex meteora della Juventus come Mohammed Ihattaren. Quest’ultimo, nonostante non abbia mai vestito la maglia bianconera, ha sempre fatto parlare di sé per vicende extracalcistiche. Poco più di due anni fa la polizia olandese fece irruzione nella sua abitazione in quel di Haarzichtlaan a Vleuten. Il motivo dello scatto delle manette? Un incidente domestico, appunto, con la sua ex fidanzata.

Questo è quello che ha confermato un portavoce della polizia di Utrecht. La prima volta che venne fermato era per minacce gravi, sempre nei confronti della donna. Una vicenda che, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e dei social network. Il suo avvocato ha preferito non rilasciare alcun tipo di dichiarazione su questa vicenda. All’epoca dei fatti era un tesserato della Juventus ed aveva approfittato del giorno libero per fare rientro nella sua abitazione ad Amsterdam.

L’esperienza per nulla fortunata in Italia, poi il ritorno nel suo paese

Dopo la non fortunata parentesi alla Juventus il calciatore venne mandato in prestito alla Sampdoria. Peccato, però, che nemmeno in blucerchiato si è imposto visto che non ha collezionato alcuna presenza in campo. Poi il ritorno in Olanda all’Ajax, ma senza particolare fortuna.

Prima la Turchia con il Samsunspor poi la Repubblica Ceca con lo Slavia Praga. Attualmente è ritornato in Olanda dove è un tesserato dell’RKC Waalwijk dove sta giocando anche con una certa continuità. A portarlo in Italia il suo ex procuratore e compianto Mino Raiola.