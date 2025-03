E’ uscito dal Jmedical con le stampelle: lesione alla coscia | Stagione finita per il bianconero

Una lesione lo costringerà a saltare l’ultima parte della stagione, un’assenza pesante per la Juventus, il mister cerca di correre ai ripari

La Juventus si prepara al rush finale della stagione, con la possibilità di giocarsi il campionato, dopo aver accorciato la distanza dalla vetta. L’obiettivo resta quello di conservare almeno il quarto posto, in modo da poter partecipare anche la prossima stagione alla Champions League.

Un momento positivo in serie A per gli uomini di Thiago Motta che possono concentrare le proprie energie fisiche e mentali solo su questa competizione, dopo un’eliminazione inaspettata e anticipata dalla Coppa Italia e dalla Champions che ha destabilizzato l’ambiente ma compattato il gruppo.

Thiago Motta deve fare a meno di alcuni giocatori importanti, soprattutto in difesa, dove l’apporto di Gleison Bremer e di Pierre Kalulu che sarebbe stato decisamente prezioso in questo periodo.

I bianconeri hanno subito una sola sconfitta, sul campo del Napoli, ma dovranno affrontare alcuni scontri diretti, tra cui le due trasferte a Roma contro le squadre della Capitale, in un ottimo stato di forma.

La Juventus si priva di uno dei suoi giocatori cardine, assenza pesante per il tecnico

Un momento positivo anche per la Next Gen che si è allontanata dalla zona retrocessione in cui si trovava alla fine del girone d’andata. Il cambio di panchina, con l’esonero di Montero e il ritorno di Brambilla ha fatto bene alla squadra che è tornata a macinare punti nel girone B di Lega Pro.

I bianconeri dovranno, però, fare a meno del proprio terminale offensivo, l’esperto centravanti Simone Guerra. Il classe ‘89 ha, infatti, accusato un problema muscolare che dovrebbe tenerlo fermo almeno sino alla trasferta di Latina, tra dieci giorni, anche se le sue condizioni andranno monitorate.

Cosa è emerso dagli esami effettuati al J Medical

Un infortunio che è avvenuto durante il match di Avellino della scorsa domenica, in seguito del quale si è sottoposto, presso il J Medical, a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra.

Guerra è il capocannoniere dei bianconeri, con nove reti in 27 prestazioni ed è, insieme ai centrali Poli e Scaglia, il profilo d’esperienza della seconda squadra della Juventus.