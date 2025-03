Beppe, me ne mancano 4: epidemia infortuni alla Pinetina | Inzaghi stavolta non ha scuse

Inzaghi deve fare a meno di quattro titolari per le prossime partite, l’infermeria torna ad essere piena, non ci voleva in questo momento

L’Inter è con un piede e mezzo nei quarti di finale di Champions League dopo il successo di Rotterdam, nell’andata in cui ha avuto la meglio del Feyenoord. A segno i due centravanti, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, e il passivo poteva essere superiore se Piotr Zielinski non avesse fallito il calcio di rigore.

Una prova di spessore quella dei campioni d’Italia in carica, che arriva pochi giorni dopo un’altra trasferta che ha portato via energie fisiche e mentali preziose, quella del Diego Armando Maradona di Napoli, in cui hanno strappato un prezioso punto in chiave scudetto.

Martedì prossimo si disputerà la sfida di ritorno a Milano, con un doppio vantaggio da gestire per superare il turno nella massima competizione europea, in cui i nerazzurri sono tra i papabili per la vittoria.

Ma prima testa al campionato, con un’altra sfida casalinga, il derby lombardo contro il fanalino di coda Monza. I brianzoli sembrano aver già gettato la spugna. Una partita abbordabile che arriva nel momento giusto dato che Simone Inzaghi è alle prese con diversi problemi.

L’infermeria non è mai stata così piena in questa stagione, Inzaghi è preoccupato

Zalewski e Carlos Augusto sono in fase di recupero mentre Dimarco e Darmian dovrebbero tornare dopo lo scontro diretto di Bergamo della prossima settimana.

Lo staff sta lavorando per accelerare il rientro in campo degli uomini di fascia, in una zona del campo in cui ora il mister è in emergenza. Marotta ha fatto il possibile per consegnare al proprio allenatore un organico completo in ogni reparto ma si trova adesso scoperto sugli esterni.

Inzaghi è a corto di uomini sugli esterni ma ha due portieri di alto livello

Nella conferenza stampa della vigilia della gara di Rotterdam, il tecnico nerazzurro ha parlato anche della possibile alternanza in porta fra Yann Sommer e Josep Martinez: “Vedremo con calma. Martinez ha fatto vedere le proprie qualità, su cui nessuno aveva dubbi. È stato bravissimo a rimanere tranquillo e adattarsi bene: essere il portiere dell’Inter non è semplice, ha un portiere come Sommer che ha grandissima esperienza e sta facendo bene“.

L’ex portiere del Genoa ha debuttato di recente con la nuova maglia, mostrando affidabilità e sicurezza, tanto che il futuro della porta sembra essere suo.