Squalifica Sinner: ho perso 60 milioni in tre mesi | Buco assurdo nel conto in banca

A causa della squalifica Sinner è costretto a registrare perdite che si aggirano ai 60 milioni, una cifra record per lo stop inflittogli

Jannik Sinner potrà rientrare in campo il prossimo 4 maggio. Ancora due mesi prima di scontare la squalifica che è stata concordata con la Wada in seguito alla positività al Clostebol, sostanza proibita, la cui presenza nel corpo del tennista è stata provocata dal suo fisioterapista, senza la sua responsabilità oggettiva.

Il primo torneo che potrà disputare è quello di Roma. Non aveva preso parte agli Internazionali BNL d’Italia lo scorso anno, a causa di un infortunio all’anca, mentre quest’anno la Capitale del suo Paese sarà la cornice per dimostrare che nulla è cambiato dopo lo stop, che è ancora lui l’atleta da battere nel circuito maschile.

Jannik si augura di riuscire a conservare il netto vantaggio che aveva maturato su Zverev e Alcaraz, in seguito al trionfo agli Australian Open con cui aveva iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, prima di iniziare a scontare questo stop forzato.

Non sarà facile per lui restare concentrato e allenarsi giorno per giorno, senza avere un torneo imminente da disputare o un avversario da sconfiggere ma ha dimostrato di avere la testa giusta per gestirsi, con una preparazione fisica che sarà funzionale per ripartire di slancio.

Tre mesi di stop per Jannik, salta cinque tornei

Ma Jannik deve registrare anche una perdita enorme a causa della mancata partecipazione a cinque tornei a cui aveva dichiarato di voler prendere parte. Dovrà saltare gli Atp di Rotterdam, Miami, Indian Wells, Monte Carlo e Madrid.

Un’assenza così prolungata non era ancora capitata nella giovane ma esaltante carriera dell’altoatesino, da più di un anno in vetta alla classifica mondiale.

Delle perdite mai viste, la disperazione di un numero 1 costretto a stare fermo

Oltre agli eventuali proventi in caso di vittoria, il tennista ha dovuto rinunciare all’assegno proveniente da Doha, con gli organizzatori che avevano previsto una sorta di gettone per chi avrebbe partecipato, intorno al milione.

Da aggiungere sono anche gli introiti che derivano dai rapporti commerciali con le aziende partner, anche se molte di queste hanno confermato l’accordo trovato con il campione italiano che resta così l’uomo immagine di alcune campagne pubblicitarie.