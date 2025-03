Morata non ci crede: il Campione d’Europa non aspetta giugno | Ritiro immediato a metà stagione

Il Capitano della Nazionale spagnola è rimasto di sasso dopo aver appreso la notizia: il campione d’Europa ha annunciato il ritiro

La Nazionale di calcio maschile della Spagna perde uno dei suoi gloriosi campioni. La notizia è arrivata proprio nelle ultime ore ed ha totalmente lasciato a bocca aperta i tifosi della Roja, convinti che non fosse già arrivato questo momento.

Eppure, dopo tanti mesi di riflessione, ha deciso di appendere definitivamene gli scarpini al chiodo. La cosa più strana però è che non abbia deciso di aspettare il termine della stagione ma di lasciare il calcio giocato di punto in bianco.

Decreta dunque la fine di una gloriosa carriera, durante la quale ha vestito le maglie dei club più celebri al mondo. Ha militato in tantissimi campionati ma si è fatto principalmente conoscere in pagna ed in Inghilterra.

In totale ha vinto 5 trofei. Una Premier League ed una Coppa di Lega con il Manchester City, una Coppa Spagnola con il Siviglia, una Coppa di Lega degli Emirati Arabi Uniti con l’Al-Nasr ed infine un Europeo con la Nazionale maggiore della Spagna.

Ritiro ufficiale

Parliamo di Alvaro Negredo. Il classe 1985 ha annunciato l’addio definitivo al calcio giocato attraverso un video sui propri canali social. Quest’ultimo lo ritrae mentre entra in uno spogliatoio e si toglie gli scarpini, dicendo poche parole ma significative: “Grazie di tutto, calcio”.

Tra i tanti commenti di commozione, di plauso per quello che ha dato a questo sport, spiccano quelli dei suoi vecchi compagni. Su tutti Edin Dzeko, con “Grande Alva, ti auguro tutto il meglio per il futuro” e Gary Medel con emoticon di cuori e palloni. Saluta nel silenzio e nella sobrietà El Tiburon, un calciatore che ha lasciato il segno ovunque è passato.

Álvaro Negredo – foto INSTAGRAM – Interdipendenza.net

Nuovo capitolo

Una volta chiarito che non vestirà più i panni da calciatore ci ha tenuto a specificare che rimarrà comunque nel mondo del calcio. Il suo futuro, spiega, non può che essere orientato verso questo sport, molto probabilmente nelle vesti da allenatore, ruolo che più volte ha ribadito di voler ricoprire nel corso degli anni.

Per diventarlo sta già assiduamente studiando. Sta attualmente frequentando il corso da allenatore del Sevilla C, per rimettersi nuovamente in gioco all’età di 39 anni e non perdere lo spirito della competizione. Manca dunque poco prima che lo rivedremo all’opera e chissà se tra qualche anno ritornerà nel La Liga, stavolta però fuori dai confini del terreno di gioco.