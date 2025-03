Mi hanno rubato la carta di credito: calciatore giallorosso truffato | Prelevato milioni dal bancomat

Il calciatore giallorosso è stato derubato: il ladro ha prelevato la sua carta ed ha spesso tutti i suoi soldi

Quando si ha una certa fama come quella dei calciatori, bisogna stare ancora più attenti. Essendo conosciuti e sempre sotto i riflettori spesso sono oggetto di studio da parte dei malviventi, che li seguono per impossessarsi dei loro averi.

Ecco perchè i giocatori al giorno d’oggi sono circondati da tante guardie del corpo. La loro sicurezza è sempre compromessa, ed è bene che per salvaguardarla abbiano persone che controllino al loro posto qualunque pericolo possa incombere.

Ciò però non significa che sono impenetrabili. Accade, come a tutti, che possano esser derubati, così come ad un calciatore giallorosso, la cui carta di credito è stata sottratta da un ladro ed utilizzata per scopi personali.

Era presente all’interno del suo portafoglio, contenuto nel tascone della sua giacca. Il rapinatore l’ha adocchiata all’interno della sua auto e l’ha prelevata distruggendo il finestrino della vettura in mille pezzi, per poi scappare dopo il furto.

Coppia derubata

Il tutto è avvenuto il 25 Febbraio. Il centrocampista giallorosso e la sua compagna avevano raggiunto la marina di San Cataldo, una spiaggia a 10km dalla città di Lecce, trovando al ritorno la loro Mini Cooper Country Man vandalizzata ed i loro oggetti personali prelevati.

I colpevoli del furto sono due. Un uomo di 48 anni, originario di San Giovanni Rotondo (comune in provincia di Foggia) ma residente a Borgagne (frazione di Melendugno), ed il suo complice, mai identificato dalle Forze dell’Ordine che si sono occupate del caso.

Esperienza spiacevole

Le vittime dell’accaduto invece sono John Gunnar Björkengren e sua moglie. Lo svedese ha militato in Italia, al Lecce, dal 2020 al Gennaio 2023, per poi esser ceduto nel mercato di riparazione al Brescia. Attualmente milita nel Randers, squadra registrata nella Superligaen, la massima serie del campionato danese.

Poco dopo l’illecito i due criminali hanno compiuto svariati acquisti. Prima due da 20 euro in un distributore sulla provinciale Melendugno-San Foca, poi un’operazione Pos all’interno di un bar nelle vicinanze ed infine in un ristorante. Immediatamente è scattata la denuncia, che ha permesso di ritrovarli e farli finire sotto processo con le accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Anche in questo caso la legge ha fatto il suo corso e fortunatamente la coppia non ha avuto nessun tipo di ripercussione.