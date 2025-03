L’arbitro mi ha fatto impazzire: aggressione, la squalifica sale a TRE ANNI | Carriera stroncata

Assalto nei confronti del direttore di gara, non ci sono giustificazioni per questo gesto folle: pronta una maxi squalifica

Passano gli anni ma la situazione è sempre la stessa, senza accennare ad un minimo cambiamento. Sui social e sulle prime pagine delle testate giornalistiche più seguite si parla dell’ennesima aggressione nei confronti di un direttore di gara.

Giorno dopo giorno si leggono nuove notizie in cui sono sempre gli arbitri ad esser le vittime. E nonostante vengano presi continuamente provvedimenti, è un fenomeno che sembra non abbia nessuna intenzione di fermarsi.

Solamente dallo scorso anno sono stati registrati oltre 500 casi in cui si registrano questi episodi. Un numero spropositato, che non li fa più sentire a loro agio e sicuri nello svolgere la loro professione in un campo da gioco.

C’è troppa tensione attorno alla sua figura e non c’è nessuno può tutelarli al momento dell’accaduto. Troppa foga da parte di chi è in campo che non riesce ad esser gestita e che viene sfogata solamente perchè è colui che prende le decisioni in una partita.

Comportamento raccapricciante

L’ennesima vicenda ha avuto luogo nella gara tra la Santagatese e la Santa Giustina, nei minuti finali della prima frazione di gioco. Fino a quel momento era una partita tranquilla, in totale controllo da parte degli ospiti, in vantaggio di due reti grazie alla doppietta del loro bomber Cavalli, che successivamente è sfociata nel caos più totale.

In seguito ad un contrasto la temperatura tra le parti si è nettamente alzata. Il difensore dei padroni di casa ha iniziato a protestare per il calcio di punizione assegnato agli ospiti, per poi rivolgersi all’arbitro con gravissimi insulti nei suoi confronti. Un comportamento che gli è costato il cartellino rosso, una sanzione che in quel momento non ha per nulla accettato tanto da aggredirlo.

Maxi squalifica

Ha afferrato ferocemente il suo volto ferendogli il labbro, prima di essere allontanato con forza dai suoi compagni di squadra. Un momento complicatissimo per il direttore di gara, reso ancor più difficile dalla tifoseria stessa che non si è trattenuta nell’offenderlo ulteriormente.

In seguito all’accaduto è andato negli spogliatoi per comunicare il tutto al delegato arbitrale, per poi tornare in campo e sospendere definitivamente la partita. Il giorno successivo è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo: squalifica di 3 anni per il calciatore e multa da 500 euro per la società, oltre l’assegnazione della vittoria a tavolino per 0-3 della Santa Giustino.