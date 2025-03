Ha fatto come Steven Zhang: stipendi non pagati ai giocatori | Il club è escluso dal campionato in corso

Steven Zhang in panchina - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Il club sta per essere escluso dal campionato, milioni di debiti e stipendi non pagati costringono la FIGC a prendere questa drastica decisione

La famiglia Zhang ha dichiarato di recente bancarotta, dopo quanto è emerso da un’inchiesta che metteva in evidenza un falso in bilancio esercitato dagli ex proprietari dell’Inter che hanno lasciato all’attuale presidenza dei nerazzurri degli ingenti debiti.

Se la Serie A continua a veleggiare, tra diritti televisivi e stadi pieni, nelle categorie inferiori la situazione del calcio italiano non è rosea. La B ha perso appeal, nonostante sia una categoria equilibrata e ricca di fascino.

Se la passa molto peggio la Lega Pro, con opinionisti e appassionati che chiedono una riforma e una riduzione dei club, per far fronte ai recenti episodi che rendono evidente l’incapacità di riuscire a sostenere economicamente diverse realtà.

La Federcalcio ha dichiarato, nelle ultime ore, di aver deferito la Lucchese, il Messina e la Triestina, a causa di pagamenti non pervenuti. I calciatori non stanno percependo il loro stipendio, nonostante l’impegno in campo sia encomiabile.

Sta per concludersi nel peggiore dei modi l’annata, la FIGC condanna la società

Ci troviamo di fronte a professionisti che hanno privilegi nettamente inferiori rispetto ai colleghi che militano nel massimo campionato italiano, con ingaggi al pari di un comune lavoratore e per questo motivo bisognosi di avere garanzie.

C’è però una piazza che sta vivendo il momento più drammatico della sua storia, un epilogo che non si merita una curva che ha continuato a sostenere la sua squadra e che si augurava che la situazione si risolvesse.

Lo storico club del calcio italiano sta per essere escluso dal campionato

Il Taranto sta schierando i giovani della Primavera e nelle ultime gare ha perso con dei passivi netti. Oltre alla pesante penalizzazione in classifica, quattro dirigenti sono stati deferiti dal Tribunale federale per non aver rispettato le scadenze di stipendi e relativi contributi Irpef e Inps.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, al club pugliese è stata contestata la recidiva, un’aggravante che può portare all’esclusione dal campionato. La sentenza definitiva è attesa in questo mese. Intanto, l’ultima gara del girone C, contro il Crotone, è stata rinviata.