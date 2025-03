A Milanello ci sono le sue foto appese al muro | Ritorno in grande stile: vuole tornare a vincere con Ibra

Si aprono le porte per un clamoroso ritorno in grande stile: a Milanello lo rivorrebbero indietro e intanto Ibrahimovic ci pensa.

Ancora una volta il Milan deve fare i conti con una stagione deludente e le aspettative dei tifosi tradite dopo un calciomercato estivo letteralmente infuocato.

Non sono bastati gli arrivi di primissimo livello di Joao Felix e Gimenez: i rossoneri sono fuori dalla Champions e dalla lotta per la qualificazione alla Coppa Campioni. Un’annata che ha visto già un esonero – quello di Fonseca – che potrebbe presto avere un seguito, con Conceicao ormai sulla graticola.

Ma la storia del club lombardo è troppo grande perché i dirigenti rossoneri smettano di investire e sognare in grande. Se dovesse aprirsi una nuova stagione di rinnovamenti, potrebbe essere preso in considerazione un grande ritorno di un uomo che è amatissimo dal club e dai tifosi del Milan.

Un addio a metà?

C’è chi è convinto che al Milan serva un allenatore da punta di diamante che permetta al mondo rossonero di tornare di nuovo grandi. Chi invece è convinto che gli investimenti vadano fatti soprattutto per arrivare a nuovi giocatori, o a vecchie conoscenze. Non è un caso infatti che nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Brahim Diaz.

Il calciatore spagnolo, naturalizzato marocchino, non sta sfigurando con il Real Madrid e proprio nell’ultima sfida di Champions nel derby con l’atletico ha dimostrato di essere quell’asso nella manica su cui Ancelotti sa di poter puntare. Tuttavia l’attaccante 25enne non è ancora riuscito a conquistare un posto da titolare in una squadra di stelle assolute. Un aspetto non da poco se consideriamo che il classe ’99 è riuscito a mantenere ottimi rapporti con l’ambiente milanista e che per molti il suo è stato un addio a metà.

Ibrahimovic potrebbe provarci

Diaz ha dimostrato più volte di avere quella grinta, tecnica e agilità necessaria per spaccare le partite, in special modo in un campionato come quello italiano. A Milanello si ricordano molto bene di lui e sanno che un possibile suo ritorno non potrebbe che fare bene a tutto l’ambiente.

Una possibilità su cui crediamo possa ragionarci anche Ibrahimovic e il suo staff. Il Milan aveva cercato di trattenerlo prolungando il prestito o tentando di ottenere uno sconto – mai arrivato dal club spagnolo. Ma questa volta potrebbe far presa sul legame tra il giocatore e il club rimasto ancora intatto e, magari, tentare il colpaccio in estate.