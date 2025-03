Ibra chiama Gasperini: ci servi subito a Milanello | Manca solo la firma sul contratto

L’ex attaccante del Milan cerca di chiudere subito la trattativa: Ibra chiama Gasperini per mettere a segno un nuovo colpo.

Dire che la stagione del Milan sia un quasi totale fallimento sarebbe riduttivo vista la situazione dei rossoneri ormai in piena seconda parte del campionato.

Gli uomini di Conceicao sono fuori non solo dalla Champions League, ma anche dalla corsa scudetto e dalla qualificazione alla stessa competizione europea. Una situazione che non può che essere un disastro, soprattutto visti gli importanti investimenti fatti in estate e nel mercato di gennaio.

Ma la dirigenza non può non pensare al futuro e alla prossima stagione che verrà. Ecco perché Ibrahimovic è già al telefono per programmare le prossime mosse e questa volta dall’altra parte della cornetta potrebbe esserci Gasperini.

Contatti Milan-Atalanta?

A prescindere dai risultati che verranno raggiunti al termine di questa travagliata stagione – il Milan è ancora in corsa per la qualificazione in Europa ed è in lotta per la Coppa Italia – i piani alti di via Aldo Rossi avranno delle grosse gatte da pelare già da giugno.

Appare quasi scontato che alcuni giocatori, anche molto importanti, diranno addio al club rossonero: uno su tutti il portiere Mike Maignan. Il Milan potrebbe decidere di vendere uno dei portieri più forti al mondo per fare cassa e investire per rifondare la squadra. Ragion per cui Ibrahimovic sarebbe al lavoro per cercare un sostituto dell’estremo difensore, partendo dai contatti con l’Atalanta.

Ibrahimovic ce l’ha nel mirino

L’obiettivo principale del dirigente milanista sembra infatti essere Marco Carnesecchi, portiere nerazzurro classe 2000 diventato titolare nella squadra di Gasperini. L’Atalanta lo valuta almeno 40 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe però permettersi nel caso in cui la cessione di Maignan dovesse fruttare almeno 50/60 milioni di euro.

Questo significherebbe però mettere in gioco altri aspetti fondamentali, come la necessità per i bergamaschi di trovare un estremo difensore valido con cui sostituire il portiere riminese. Inoltre, se il Milan non dovesse andare in Champions non potrebbe permettersi di spendere troppo, sia per il cartellino che per l’ingaggio del giocatore. Questo non escluderebbe quindi la possibilità da parte di Ibrahimovic di tentare un ultimo assalto per il rinnovo del portierone francese.