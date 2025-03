Voi due, senza Scudetto fate le valigie: cambio modulo e addio prime punte | Clamoroso Lautaro e Thuram

L’Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto offensivo se non dovesse arrivare lo Scudetto, la conferma di Lautaro e Thuram è in discussione

L’Inter è reduce dal punto conquistato al Diego Armando Maradona nello scontro diretto contro il Napoli. I nerazzurri non sono riusciti a conservare il vantaggio maturato grazie alla pregevole punizione calciata da Federico Dimarco che si è infilata sotto al sette. Gli avversari hanno mostrato una forma migliore che è emersa nella seconda frazione di gioco, con l’assedio finale che ha portato al goal del definitivo pari.

Un risultato che consente agli uomini guidati da Simone Inzaghi di conservare la vetta, seppur l’Atalanta e la Juventus si siano avvicinate, rendendo la corsa Scudetto equilibrata e combattuta come non succedeva da tempo in Serie A.

Rispetto alla scorsa stagione, dopo 27 giornate, l’Inter ha 14 punti in meno in classifica, frutto anche di un’attenzione maggiore dimostrata nei confronti della Champions League, con due partite in più disputate e un girone concluso con la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Nonostante un rendimento inferiore, il club di Viale della Liberazione continua a guardare tutti dall’alto, con la speranza di riuscire a trarre le energie fisiche e mentali necessarie per alzare più trofei possibili nelle tre competizioni in cui è ancora in gioco.

Lautaro e Thuram sono in calo, la coppia non funziona più?

Non convince del tutto la coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram. Nei big match il capitano non ha ancora timbrato il cartellino in questa stagione, anche se è tornato a una media realizzativa degna del suo nome negli ultimi tre mesi.

Il compagno di reparto ha trascinato la squadra all’inizio del campionato ma ha mostrato una flessione preoccupante in questo 2025. Per questo motivo il mister starebbe valutando di cambiare modulo e Beppe Marotta studia dei cambiamenti nella prossima sessione di mercato.

Le mosse dell’Inter in vista della sessione di mercato estiva

L’idea della società è quella di testare due giovani promesse, attualmente in prestito, come Valentin Carboni e Pio Esposito. I due talenti della cantera potrebbero prendere il posto di Marko Arnautovic e di Joaquin Correa, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno.

Thuram potrebbe, però, partire di fronte a un’offerta di almeno 60 milioni che garantirebbe un’importante plusvalenza. A quel punto spetterà alla dirigenza individuare un altro profilo adeguato che garantisca la doppia cifra.