Puoi entrare gratis allo stadio in tutta Europa: nuova regola 2025 | Ok Ufficiale della Uefa

L’Uefa ha ufficializzato l’ingresso gratis allo stadio in tutta Europa dalla prossima stagione, le coppe hanno un nuovo regolamento

L’Uefa continua a lavorare per rendere più appetibili le competizioni europee. Con l’introduzione della Conference League è nato un torneo che permette ai club dei campionati meno blasonati di poter compiere un cammino importante in campo internazionale, arrivando alla seconda fase una volta superati i gironi eliminatori.

Con la stagione in corso sono state rivoluzionate sia la Champions che l’Europa League. La prima fase ha visto un aumento delle gare da disputare, da sei a otto, con un girone unico che ha visto la qualificazione diretta agli ottavi per le prime otto della classifica generale, con le altre sedici che si sono affrontate nei playoff.

Una formula che ha suscitato qualche perplessità ma che si è dimostrata azzeccata, rendendo ancora più equilibrato il tutto, con l’obiettivo di una meritocrazia che porti la squadra migliore ad alzare il trofeo.

Le squadre italiane hanno faticato, tanto che difficilmente sarà confermata il quinto club che prenderà parte alla Champions. Solo la metà di loro ha staccato il pass per gli ottavi che inizieranno questa settimana.

La Uefa ha stabilito il prezzo dei biglietti per le gare delle tre competizioni europee

La Uefa ha trovato una soluzione anche per accontentare il pubblico che siede sugli spalti. Il prezzo dei biglietti nei settori ospiti sono stati ridotti, con una modifica che sarà attiva dalla prossima stagione, come si evince da un comunicato ufficiale pubblicato nelle ultime ore.

In Champions League il costo sarà di 50 euro, di 35 in Europa League e di 20 in Conference, un tetto che aiuterà i volentorosi a sostenere trasferte in un Paese straniero per sostenere il proprio club.

Una regola che è stata resa ufficiale, i tifosi possono gioire

Inoltre, dal regolamento della Champions League, si legge che i club di casa devono mettere a disposizione dei tifosi ospiti almeno il 5% della capienza per gli spettatori UEFA.

Un accordo che va incontro ai tifosi che restano al centro di competizioni molto seguite, anche in televisione, ma il cui fascino è garantito anche dalla folta presenza sugli spalti degli stadi che ospitano i match.