Ho rifiutato l’Arabia Saudita per te: Marotta lo riabbraccia | E’ finito il ciclo Inzaghi

Altro che Arabia Saudita, riabbraccia Marotta all’Inter: il ciclo Simone Inzaghi pare essere giunto al termine

Nonostante il suo contratto vada in scadenza il 30 giugno 2026, in casa Inter si sta iniziando già a pensare al futuro. Un futuro che non dovrebbe più vedere, sulla panchina nerazzurra, Simone Inzaghi.

Secondo quanto annunciato da alcuni rumors pare che questo potrebbe essere il suo ultimo anno alla guida della squadra dei campioni d’Italia. Anche se, di conferme vere e proprie, non ce ne sono affatto.

Allo stesso tempo il presidente Marotta non è una persona che vuole farsi trovare impreparata. A quanto pare avrebbe trovato un “accordo” con uno degli allenatori che stima maggiormente. Ma solo nel caso in cui il tecnico piacentino vada via dalla Pinetina.

Un tecnico che, pur di andare all’Inter e di riabbracciare l’ex ad bianconero, sarebbe disposto anche a rifiutare una destinazione importante e ricca come quella dell’Arabia Saudita.

Inter, sta per riabbracciare Marotta: Inzaghi va via, ecco chi verrà al suo posto

La bomba è stata lanciata direttamente dal giornalista di ‘Sportitalia’, Giovanni Albanese. Quest’ultimo, nel suo editoriale, ha rivelato che l’Inter potrebbe seriamente separarsi da Inzaghi al termine di questa stagione. Al suo posto, però, il nome che piace particolarmente alla dirigenza nerazzurra porta a quello di Massimiliano Allegri. Il livornese è uno degli svincolati di lusso nel suo ruolo ed è in attesa di una importante chiamata da parte di un altrettanto club.

Non è un mistero che Marotta ed Allegri si apprezzino e si stimino a vicenda. Soprattutto dai tempi della Juventus in cui i due hanno lavorato per anni prima di prendere strade completamente diverse. Inzaghi, allo stesso tempo, avrebbe apprezzamenti molto importanti dall’estero. In particolar modo dalla Premier League dove alcune società stanno osservando la situazione con molta attenzione e curiosità. Una destinazione che, al piacentino, piace eccome.

Inter, si pensa già al sostituto di Inzaghi: Marotta non ha dubbi e punta su di lui

Al termine della stagione, quindi, potrebbero esserci dei clamorosi colpi di scena in merito al futuro sia di Inzaghi che dello stesso Allegri. Secondo quanto riportato da Albanese pare che uno dei due avrebbe addirittura avviato contatti tramite intermediari.

Nel caso in cui Inzaghi faccia le valigie per andare nel Regno Unito l’Inter avrebbe già “bloccato” proprio il tecnico toscano. Quest’ultimo, di conseguenza, avrebbe rifiutato anche le avances provenienti dall’Arabia Saudita. Ora non resta che attendere e capire se queste voci sono vere oppure no…