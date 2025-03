Emergenza totale in Champions, Inzaghi è disperato: quattro squalificati dalla Uefa

Inzaghi è in totale emergenza in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions, sarà privo di quattro giocatori, chi al loro posto?

Dopo l’ottimo punto raccolto nello scontro diretto di Napoli, che ha permesso all’Inter di restare in vetta alla classifica di Serie A, la squadra guidata da Simone Inzaghi si sta preparando in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Le urne sono state clementi nei confronti dei nerazzurri, dato che l’avversario sarà il Feyenoord che ha eliminato i cugini del Milan ma appare comunque abbordabile.

I lancieri hanno cambiato da poco allenatore. Lo spogliatoio è gestito da un ex centravanti di razza come Van Persie ma l’attacco sta facendo fatica a segnare, come testimonia il pari a reti inviolate nell’ultimo turno di Eredivisie, che allontana ancora di più il primo posto occupato dall’Ajax.

I nerazzurri hanno mostrato una certa stanchezza fisica nella ripresa del Maradona, in cui il Napoli ha assediato l’area di rigore, capitalizzando la pressione nel finale con il goal del definitivo pari.

Per questo importante impegno l’obiettivo è quello di portare a casa un risultato positivo per giocarsi la qualificazione a San Siro. Non sarà facile, però, affrontare questa trasferta a causa dell’emergenza infortuni.

A Rotterdam senza dei titolari, l’Inter valuta di cambiare modulo per sopperire all’emergenza

Il mister non potrà contare sul prezioso apporto sugli esterni di Nicola Zalewski, Mattia Darmian e soprattutto di Federico Dimarco, mentre dovrebbe essere convocato Carlos Augusto.

Inzaghi starebbe valutando di cambiare modulo, passando al 4-4-2, a meno che Alessandro Bastoni non sia alzato come quinto di centrocampo. In porta confermato Martinez che ha dato segnali molto incoraggianti nelle prime partite da estremo difensore del club campione d’Italia in carica.

Un’Inter decimata dalle squalifiche, Inzaghi è preoccupato

Nerazzurri che dovranno fare molta attenzione in vista della gara di ritorno, dato che sono ben quatro i diffidati, che salteranno il match in caso di ammonizione. Questi sono Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Benjamin Pavard e Kristjan Asllani.

Nomi importanti e un rischio che va scongiurato data l’alta posta in palio e la necessità di dover schierare la formazione migliore possibile per proseguire in una competizione in cui l’Inter non vuole porsi limiti.