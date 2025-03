Testata all’arbitro davanti a tutti: spuntano le immagini | Allenatore rossonero denunciato

L’allenatore rischia una squalifica di quasi un anno per un gesto folle: testata al direttore di gara dinanzi alle telecamere

Ha del clamoroso quanto successo in uno dei top 5 campionati europei. Il direttore di gara, in seguito ad una decisione di campo a sfavore della squadra di casa, ha dovuto fare i conti con l’allenatore della squadra sanzionata.

Il suddetto, si sarebbe avvicinato velocemente e minacciosamente al volto dell’arbitro, aggrendendolo sia verbalmente che fisicamente. Una scena surreale, che ha fatta il giro di tutti i social ed è sulle prime pagine di tutti i giornali.

Il video, ripreso dalle telecamere dello stadio e di bordocampo, andato in onda in ogni trasmissione sportiva, mostrerebbe un gesto totalmente folle. Come si nota chiaramente dalle immagini, il mister gli ha dato una testata.

Il tutto sarebbe avvenuto in pochissimi secondi. In preda alla foga del momento si è lasciato andare ad un comportamento assolutamente da condannare, che probabilmente verrà punito con una maxi squalifica.

Accesissima protesta

Il protagonista della vicenda è Paulo Fonseca, che quest’anno è sempre sotto i riflettori. Dopo 6 mesi travagliatissimi al Milan nascono problemi anche nel Lione, in Ligue 1, dov’è arrivato faccia a faccia con Benoit Millott nella sfida contro il Brest.

L’episodio è nato a causa di un calcio di rigore fischiato a favore degli ospiti nei minuti di recupero, divenuto successivamente oggetto di verifica da parte del VAR. Il contatto è stato revisionato la scelta è stata annullata ma ha dovuto fare in precedenza i conti con una accesissima protesta da parte del portoghese, alla quale è susseguita un cartellino rosso.

Rischia grosso

L’accaduto ha indotto il sindacato ad intervenire. Olivier Lamarre, rappresentante del sindacato degli arbitri francesi, ha rilasciato una intervista RMC Sport in cui ha espresso tutto il suo dissenso e ‘denunciato’ l’accaduto: “Adesso basta. Sta iniziando a essere troppo. Nel calcio professionistico, dobbiamo essere esemplari. Abbiamo bambini che ci guardano. Ora siamo davvero stufi”.

Dopo la rabbiosa protesta, il portoghese si è voluto scusare pubblicamente per quello che è stata un’azione che gli costerà estremamente caro. Al termine della sfida vinta 2-1 dai Les Gones, si è presentato nella conferenza per chiedere ammenda: “Voglio solo dire che mi scuso per questo gesto, non dovrei farlo ma il calcio ci fa fare a volte dei gesti non corretti”. Scuse che probabilmente non basteranno dato che si vocifera che sarà sospeso per circa 7 mesi dal campionato francese.