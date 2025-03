Non gioca il numero 10? Biglietto allo stadio rimborsato | Nuova regola 2025, puoi richiederlo alla società

Il mondo del calcio si prepara a introdurre una nuova regola, il pubblico potrà richiedere il rimborso del biglietto se non giocherà il numero 10

Il 10 è il numero più ambito nel mondo del calcio. Lo hanno indossato molti dei campioni che hanno fatto la storia di questo sport, fuoriclasse in grado di fare qualsiasi cosa con il pallone tra i piedi, specialisti nei dribbling e nelle reti di pregevole fattura, leader delle squadre in cui hanno militato.

In Italia l’esempio è rappresentato da Francesco Totti e da Alex Del Piero, alcune delle ultime bandiere del calcio, che hanno scelto di sposare il progetto del proprio club, diventandone capitani e migliori realizzatori, idoli di una tifoseria che si è commossa al momento del loro ritiro.

Un numero che ha indossato anche un certo Diego Armando Maradona che ha segnato un’epoca e incantato il mondo, regalando gioie indelebili a un intero popolo, quello napoletano e quello argentino, trascinandolo a titoli inaspettati con il proprio talento.

E proprio la Nazionale albiceleste, campione del Mondo e d’America in carica, ha in rosa un altro numero 10 che non ha niente da invidiare al compianto pibe de oro, giunto al tramonto della carriera ma ancora in grado di incantare tutti ogni volta che tocca la palla.

Non sarà della partita, tutti si aspettavano che fosse in campo il numero 10

Lui è Lionel Messi che ha lasciato l’Europa per proseguire nella MLS americana, firmando per l’Inter Miami. Il campione argentino non è stato, però, convocato dal mister Javier Mascherano per la sfida della seconda giornata di campionato contro l’Houston Dynamo.

Una scelta dettata dall’esigenza di fare turnover, in vista della gara contro i giamaicani del Cavalier FC per gli ottavi di finale della Champions Cup, considerata una priorità.

I tifosi saranno risarciti, non era mai successo prima

La proprietà texana ha deciso di risarcire i tifosi, che avevano acquistato il biglietto per poter ammirare da vicino l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro.

A comunicarlo è la società stessa: “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti domani per quella che sarà un’atmosfera incredibile e, per mostrare il nostro apprezzamento, i tifosi che assisteranno alla partita di domani potranno richiedere un biglietto gratuito per un’altra partita del Dynamo questa stagione“. Il match si è disputato nella notte di domenica, la stessa degli Oscar, e ha visto la vittoria netta dell’Inter Miami per 4 a 1.