Fabreges è sconvolto: maxi squalifica per razzismo | Frase in campo inaccettabile, figuraccia in serie A

Non arrivano buone notizie per il mister del Como, Cesc Fabregas: maxi squalifica per razzismo, frase inaccettabile

Una vicenda che, ovviamente, non può di certo far sorridere Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo, nei prossimi mesi, si concentrerà solo ed esclusivamente nel raggiungere un obiettivo: conquistare la salvezza con i lanari al suo primo anno da professionista in Serie A.

Anche se, le ultime voci che riguardano un suo calciatore, non sono assolutamente delle migliori. L’atleta, infatti, è stato squalificato (in maniera anche abbastanza pesante) per una frase a sfondo razzista.

Tanto è vero che, a scendere in “campo” in questa situazione, è stata la FIFA a voler fare il punto della situazione. Dopo aver avviato le indagini e, successivamente, raccolto quante più prove possibili ha deciso di assegnargli una maxi squalifica.

La “buona” notizia, in questa vicenda, è che successivamente la squalifica è stata ridotta alla metà. Ciò, però, non toglie assolutamente che si tratta di un gravissimo episodio che ha macchiato il calcio italiano.

Como, batosta per Fabregas: squalifica per un suo calciatore, frase razzista

Nonostante sia stato mandato in prestito, in Serie B, alla Sampdoria il suo cartellino è ancora di proprietà del Como. Si tratta di Marco Curto che, pochi mesi fa (luglio dello scorso anno), è stato squalificato dalla FIFA per 10 giornate. Poi ridotte a 5 per “comportamento inappropriato” e razzista. Il tutto nei confronti di un suo avversario, vale a dire il sudcoreano Hee-Chan Hwang. Non è stato lontano dai campi solamente per tot. settimane, il 26enne ha prestato lavori sociali ed ha seguito corsi di formazione.

Una squalifica che ha come obiettivo quella di essere esemplare. Il tutto, come riportato in precedenza, mentre vestiva ancora la maglia del Como. I lanari, in quella occasione, disputarono una amichevole a Marbella contro il Wolverhampton. In quella occasione il difensore avrebbe insultato, in più di una occasione, l’avversario. Tanto da scatenare una rissa in campo, con tanto di espulsione di Daniel Podence (club inglese).

Frase razzista ad un avversario, squalifica esemplare dalla FIFA: guai per il difensore

“Non starlo a sentire. Si sente Jackie Chan“. Questa sarebbe stata la frase incriminata di Curto nei confronti del sudcoreano. Dopo l’accaduto i Wolves hanno presentato una protesta ufficiale alla Uefa. Anche la Federazione Coreana si è schierata dalla parte del proprio connazionale.

Successivamente è stato il turno della FIFA che ha aperto una istruttoria con tanto di sanzione. Il calciatore italiano, successivamente, ha pagato la sua pena ed ora sta disputando il campionato in cadetteria con la maglia dei blucerchiati. Con l’obiettivo di raggiungere la salvezza con i liguri.