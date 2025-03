Clamoroso Vieri: “E’ fallimento” | Persi 14 milioni di euro, tradimento del suo migliore amico

Vieri in una recente apparizione pubblica - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Bobo Vieri è nei guai, ha registrato una perdita finanziaria assurda, un investimento sbagliato insieme a un amico ed ex collega ha portato a questo

Bobo Vieri è stato uno dei centravanti più prolifici della storia della Serie A, con oltre 200 reti siglate. Ha indossato le maglie delle tre squadre più titolate. All’inizio della carriera si è fatto notare tra le fila della Juventus per proseguire con l’Inter e concludere con i cugini del Milan, sempre con una media realizzativa degna dei principali bomber europei.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo si è dedicato a diversi hobby e ha tentato di investire in diverse attività. Un carattere sopra le righe, che si è fatto sempre rispettare quando era in campo e che ha cercato di fare fortuna anche in altri ambiti.

Dopo essersi goduto un po’ di meritato riposo, dopo molte stagioni di intensa attività agonistica, condite da soddisfazioni personali e di squadra, ha provato a trovare nuove motivazioni, lontane dal mondo del calcio.

Con gli amici ed ex colleghi Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano ha dato vita alla BoboTv che è diventata un fenomeno di costume ed è approdata anche nella televisione generalista, dopo essere nata sulle piattaforme digitali per commentare, con tono scherzoso, l’andamento delle partite del campionato e della Champions League.

Un buco nell’acqua l’ultima attività imprenditoriale di Vieri

Con gli ingaggi importanti che ha guadagnato nel corso della sua carriera si è potuto permettere di investire somme ingenti di denaro, diventando imprenditore, ma ha dovuto registrare un fallimento che rischia di avere serie conseguenze sulla sua stabilità economica.

Bobo Vieri gestiva la BFC&co, una società di commercio all’ingrosso che per qualche anno ha tentato di vendere prodotti di ogni tipo. Era socio, insieme a lui, un altro ex calciatore come Cristian Brocchi.

I debiti non lo fanno dormire la notte, Vieri è nei guai, con lui un ex collega

L’idea era di importare i prodotti a basso costo dall’estero per poi farli fruttare in Italia, ma non è stata fruttuosa, con le aspettative che non sono state rispettate, con un esito, anzi, opposto.

Nell’ultimo bilancio i debiti sono stati superiori ai 10 milioni di euro, con i due giocatori he erano titolari del 50% delle quote. Il calo dei consumi ha reso impossibile la continuità aziendale, come recita la relazione della situazione patrimoniale che è stata resa nota.