Allenatore giallorosso impazzito con l’arbitro: “Comportamento sospetto” | Sembra Mourinho ai tempi d’oro

I giallorossi non hanno tollerato la direzione di gara, accuse pesanti nei confronti dell’arbitro, l’allenatore non è rimasto in silenzio

José Mourinho è in corsa per vincere il campionato turco con il Fenerbahce. Il club di Istanbul è secondo in classifica, ha accorciato la distanza che lo separa dalla capolista Galatasaray, dopo lo scorso fine settimana e aver pareggiato, a reti inviolate, il big match e derby di Istanbul, scoppiettante sugli spalti, acceso e combattuto ma poco spettacolare

Il tecnico portoghese ha centrato anche la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, battendo nei playoff i belgi dell’Anderlecht, con un pari in trasferta che è bastato per difendere la vittoria ottenuta tra le mura amiche.

Nella Serie A sta portando avanti una battaglia mediatica contro gli arbitri, accusati di favorire i rivali, con episodi controversi che sono stati duramente criticati da un mister che non ha mai avuto i peli sulla lingua, al punto da aver costretto la Federazione ad assegnare a un fischietto straniero la direzione dello scontro diretto.

Leader a livello comunicativo, grande motivatore e in grado di compattare lo spogliatoio, dà il meglio di sè nelle competizioni che si svolgono con eliminazioni e doppi scontri nel corso di una stagione.

L’arbitro è stato duramente contestato al triplice fischio finale

A sorpresa, a protestare al termine dell’ultima partita, è stato invece il mister in seconda del Galatasaray Irfan Saraloglu. Il match dei giallorossi è terminato in parità. Il Kasimpasa è riuscito a strappare un punto al termine di una sfida equilibrata, in cui non sono mancate polemiche, con l’espulsione dell’allenatore Buruk Okan.

Criticata, soprattutto, una mancata espulsione che è stata risparmiata a un giocatore avversario, reo di aver commesso un fallo da ammonizione pochi minuti dopo aver ricevuto il cartellino giallo.

Una gara condizionata da una decisione sbagliata da parte del fischietto

Parole pesanti quelle del tecnico della capolista: “Il corso della partita sarebbe cambiato. Questo è un comportamento sospetto e insoddisfacente per noi“. Sembrava una partita alla portata ma gli episodi l’hanno condizionata, anche se la squadra doveva avere la capacità di dimostrare la propria superiorità tecnica rispetto agli avversari.

Un vantaggio che è sfumato nei minuti di recupero del secondo tempo, quando era già assaporata una vittoria che avrebbe consentito di conservare i sei punti sul Fenerbache che ha vinto il proprio match con un netto 3 a 0.