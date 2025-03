Addio Conceicao: la squadra passa in mano a Ibrahimovic | Allenerà direttamente lui

I rossoneri sempre più in difficoltà in campionato: ora Ibrahimovic prende in mano la situazione e valuta le alternative.

La vittoria in Supercoppa (tra l’altro contro le storiche rivali Inter e Juve) aveva fatto ben sperare i tifosi del Milan, ma la gioia è durata poco.

Dopo l’eliminazione dalla Champions nella sfida contro il Feyenoord, tutto in casa Milan sembra poter andare male. Tre sconfitte consecutive contro Torino, Bologna e Lazio con un’unica costante: due gol subiti e solo uno segnato.

Sono solo 41 i punti dopo 27 partite giocate, con la zona Champions a -9 e il primo posto alla distanza siderale di 17 punti dalla capolista Inter. Ecco perché ora Ibrahimovic sembra essere deciso a voler correre ai ripari e a cercare un’alternativa a Conceicao il prima possibile.

Conceicao-Milan: è già finita?

La sconfitta in casa contro la Lazio ha fatto emergere un punto di domanda grande quanto il mondo in casa Milan: “Conceicao è l’uomo giusto?“. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dopo l’ultima debacle in campionato Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada hanno raggiunto la squadra negli spogliatoi come gesto di vicinanza alla squadra, ma non solo.

In un contesto piuttosto teso e, probabilmente, caratterizzato da una diffusa sfiducia da parte dei giocatori, i dirigenti rossoneri hanno rinnovato la fiducia all’allenatore, ma il dubbio resta comunque. Se i risultati dovessero continuare a mancare, l’addio tra Conceicao e il Milan potrebbe essere dietro l’angolo.

Le possibili alternative

In caso di una clamorosa mancata promozione in Champions (ormai il Milan è fuori dalla lotta scudetto), i dirigenti rossoneri potrebbero decidere di valutare altri nomi per la panchina del club lombardo. Il primo nome è sicuramente quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha più volte ribadito di voler continuare ad allenare, ma che aspetta la chiamata di una grande squadra.

L’ambiente rossonero vedrebbe di buon avviso l’arrivo di Sarri, il quale potrebbe lavorare forse con i giocatori adatti per il suo gioco: rapido, tecnico e ultra offensivo. Ad ogni modo Ibrahimovic ha deciso di agire in prima persona e dare a Conceicao la fiducia necessaria per provare a rincorrere l’Europa. Ma se alla fine così non dovesse essere, le strade si separeranno sicuramente.