Ultimora Sinner: cambia sport all’improvviso | “Mi aspetta una nuova esperienza”

La squalifica convince Sinner a cambiare sport, si sente pronto per dare il massimo in un’altra disciplina, riuscirà a diventare ancora il numero 1?

Jannik Sinner si è visto infliggere una squalifica di tre mesi a causa del caso Clostebol, sostanza al cui era stato trovato positivo nel marzo 2024. La sanzione è stata sancita dalla Wada, grazie a un compromesso che permette al tennista di evitare il rischio di stare lontano dal campo per l’intera stagione in corso. L’assenza della responsabilità oggettiva ha agevolato un accordo anche se le polemiche restano.

Salterà quattro Masters 1000, due negli Stati Uniti, quelli di Indian Wells e di Miami, e due in Europa, quello di Montecarlo e di Madrid, mentre potrà partecipare ai Grandi Slam di Wimbledon e del Roland Garros.

Il rientro in campo è previsto per il 4 maggio e ciò consentirà a Jannik di potere prendere parte al tabellone degli Internazionali BNL d’Italia di Roma, torneo che aveva saltato lo scorso anno a causa di un infortunio all’anca e che rappresenta il primo appuntamento per ripartire al massimo.

Una sanzione che spezza il rendimento stellare del numero 1 del ranking mondiale che aveva iniziato al meglio la nuova stagione, bissando il successo agli Australian Open. Il vantaggio conservato sui rivali Zverev e Alcaraz potrebbe essere annullato in questo lasso di tempo.

Jannik studia il piano per farsi trovare pronto al momento della fine della squalifica

Per Jannik sarà fondamentale riuscire ad allenarsi come se dovesse disputare un torneo a breve e mantenere alta la concentrazione in questo periodo di stop forzato.

Il suo preparatore atletico Marco Panichi ha commentato la sentenza, convinto che Jannik potrà trarre beneficio grazie alla sua mentalità e la sua costante voglia di migliorarsi: “Sapere di avere tanto tempo a disposizione dà una forte spinta motivazionale“.

Jannik cambia sport, l’annuncio spiazza tutto il mondo del tennis

A Sky Tennis Club, il preparatore afferma che Jannik si dedicherà a un nuovo sport: “Avere così tanto tempo a disposizione ci porterà a una preparazione tipo atletica leggera. Potremo andare a toccare più profondamente degli aspetti che vogliamo migliorare. È una nuova esperienza“.

Lavorare sulla velocità e sulla muscolatura, lasciando per un po’ la racchetta a riposo, potrebbe agevolare la sua tenacia e resistenza sul terreno di gioco.