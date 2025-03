ULTIMORA Inter: non parte con la squadra per Napoli | Inzaghi non ne ha 11 da mettere

Dopo la vittoria in Coppa Italia arriva una pessima notizia per mister Inzaghi: il suo pupillo non ci sarà a Napoli

Ennesimo obiettivo raggiunto per l’Inter che, nella serata di martedì, ha staccato il biglietto per la semifinale di Coppa Italia. Battuta, in maniera netta e decisa, la Lazio allo stadio “Giuseppe Meazza” con un convincente 2-0.

Importante turnover quello messo in atto da mister Inzaghi che, però, ha ricevuto delle importanti risposte da parte di alcuni calciatori che, fino a questo momento della stagione, non hanno avuto molto spazio.

La vittoria in Coppa, però, è inevitabilmente passata in secondo piano per una vicenda che ha scosso, non poco, l’ambiente nerazzurro. In particolar modo il proprio allenatore che, adesso, sta pensando solo ad una cosa: lo scontro diretto di sabato pomeriggio a Napoli.

Nel capoluogo campano, però, non ci sarà uno dei suoi pupilli. Lo stesso che ha dovuto necessariamente alzare la classica “bandiera bianca” per un problema muscolare non di poco conto.

Inter, che tegola per Inzaghi: il suo pupillo non ci sarà a Napoli

Poco prima della mezz’ora di gioco, sul punteggio fermo ancora sullo 0-0, Inzaghi è stato costretto ad effettuare un cambio. Un problema muscolare ha messo ko Matteo Darmian. Per il terzino, secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti, si parla di un risentimento ai flessori della coscia destra. Un problema che dovrebbe tenerlo fermo almeno per diverse settimane. Al suo posto il tecnico piacentino ha inserito, senza nemmeno effettuare il riscaldamento, Denzel Dumfries.

Una tegola non da poco per Inzaghi che, sulla corsia di destra, potrà contare solo sul nazionale olandese per il big match di campionato del “Maradona”. Non si tratta dell’unico infortunio che ha provocato un vero e proprio terremoto nell’ambiente nerazzurro. Darmian si va ad aggiungere alla lunga lista di calciatori indisponibili come: Thuram, Carlos Augusto e Zalewski.

Niente trasferta a Napoli, il jolly nerazzurro non partirà con la squadra

La sua partita è durata solamente 22 minuti quando, ad un certo punto, il calciatore ha richiamato l’attenzione dello staff medico. Proprio quest’ultimo, senza nemmeno pensarci su due volte, ha fatto il gesto del cambio alla panchina nerazzurra.

Nelle prossime ore lo staff medico valuterà, con attenzione, le sue condizioni fisiche per cercare di capire quanto tempo rimarrà fermo. Successivamente verrà reso noto il dettaglio esatto dell’entità dell’infortunio ed il percorso per il recupero.