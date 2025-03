E’ tornata Calciopoli: “L’arbitro è corrotto” | Dichiarazione ufficiale del presidente in serie A

Il patron del club di Serie A non ha gradito la direzione di gara dell’ultimo match, accuse pesanti nei confronti dell’arbitro

Il Var non ha diminuito le polemiche nei confronti degli arbitri, con tifosi, dirigenti e allenatori che, nei post partita, non hanno peli sulla lingua nel recriminare episodi che avrebbero svoltato le partite in una direzione diversa. Accettare i fischi dei direttori di gara non è mai scontato e a testimoniarlo è ciò che è successo nell’ultimo weekend di campionato.

Il mister, arrivato alla guida del club la scorsa estate, dopo aver lasciato la Premier League e aver impressionato per la sua proposta offensiva e innovativa di calcio, non ha tollerato l’espulsione di un suo giocatore e ha affermato che non allenerà più altre squadre del torneo in questione.

Una sconfitta pesante e inaspettata in trasferta ma condizionata dall’inferiorità numerica a meno di mezz’ora dal termine, quando il risultato poteva essere ancora recuperato.

E anche il presidente non ha scelto la via del silenzio e ha gridato parole poco carine nei corridori dello stadio nei confronti della terna arbitrale, rea di aver inciso in modo netto sulla sfida.

Un’accusa pesante, inevitabile la squalifica per il presidente

Stiamo parlando di Pablo Longoria, patron dell’Olympique Marsiglia, convocato presso la sede della Ligue de Football Professionnel, a Parigi, ha ricevuto una sanzione esemplare, con la sospensione per 15 partite.

L’Equipe riferisce che questa punizione è dovuta all’accusa di corruzione verso l’arbitro Jeremy Stinat, dopo la sconfitta sul campo dell’Auxerre: “Era tutto previsto, organizzato, a partire dal cartellino di Balerdi contro l’Angers. È un campionato di m***a, se ci chiama la Superlega andiamo subito“.

Un club che sta disputando un’ottima stagione ma servirà ritrovare serenità

Marsiglia che, sotto la guida di mister Roberto De Zerbi, sta conservando il secondo posto in classifica in Ligue 1, con il PSG già distante 13 punti e indirizzato verso la conquista di un altro titolo nazionale. Qualificarsi per la prossima Champions League rappresenterebbe comunque un traguardo importante per il tecnico italiano che si troverebbe a fare il suo esordio nella massima competizione europea.

Dovrà, però, essere in grado di scemare il nervosismo all’interno dello spogliatoio per tornare a macinare punti. Oltre al presidente, anche il direttore sportivo Medhi Benatia, ex difensore centrale della Juventus, è stato sospeso per tre mesi, stavolta per il suo comportamento a bordo campo dello scorso 14 gennaio, negli ottavi di finale della Coppa di Francia.