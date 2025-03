Devo andare via: Spalletti lo ha annunciato in conferenza | C’è già il nome del sostituto

Spalletti, annuncio shock in conferenza stampa: deve andare via. C’è già il nome di chi prenderà il suo posto

Ancora meno di un mese e la Nazionale azzurra ritornerà nuovamente in campo per il suo primo impegno ufficiale di questo 2025. La sfida in questione è di quelle affascinanti e che, allo stesso tempo, hanno regalato pagine importanti di storia nel calcio.

La partita contro la Germania non può essere considerata come una delle tante, ma LA partita. Sia andata che ritorno visto che la gara in questione è valida per i quarti di finale della Nations League.

Bisogna fare bella figura e, possibilmente, cercare di staccare il pass per la semifinale della competizione targata Uefa. Lo sa molto bene Luciano Spalletti che, in questi giorni, ha aperto le porte di casa sua per una lunga intervista ai giornalisti italiani.

Nelle ultime ore, però, un clamoroso retroscena riguardante il ct azzurro sta facendo molto rumore sui social. Anche perché, proprio le sue parole, non sono affatto passate inosservate ed hanno lasciato tutti spiazzati. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Spalletti, clamoroso retroscena: via dalla panchina

Nel corso del “World Meeting on Human Fraternity” al CONI è intervenuto proprio il mister nativo di Certaldo. Tra le domande poste dai giornalisti non si sono fatte attendere quelle riguardanti il suo passato a Napoli dove ha riportato lo scudetto dopo oltre 30 anni dall’ultima volta. Un rapporto, quello con l’ambiente azzurro, che non potrà mai dimenticare così facilmente. Un rapporto, però, tutt’altro che semplice e facile quello che ha avuto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Le sue dichiarazioni, infatti, oltre a non passare inosservate hanno lasciato completamente spiazzati i presenti. Anche perché le sue non sono state solamente delle stoccate, ma decisamente molto altro: “Io voglio bene e perdono tutti, ma di certo non dimentico. Non dirò mai i motivi che mi hanno spinto ad andare via. Di certo non per paura, ho avuto i miei motivi“. Già in passato i sostenitori azzurri avevano notato delle “diatribe” tra i due. Soprattutto dalle uscite del manager toscano.

Spalletti, la stoccata non si fa attendere: ne ha per tutti…

Lo stesso ct ha continuato dicendo: “Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda“.

Parole che, allo stesso tempo, lasciano parecchi dubbi non solo ai sostenitori azzurri che ancora non si spiegano quali siano stati i motivi che lo hanno portato all’addio dopo due anni. Azzurri che, successivamente, ripartirono da Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona per una stagione, la scorsa, a dir poco disastrosa.