Stava tornando dagli allenamenti, serie A sotto shock: calciatore vivo per miracolo: “L’auto è decollata dalla strada”

La squadra è sotto shock dopo la notizia appresa. Terribile incidente del calciatore: l’auto è totalmente distrutta

Ha del clamoroso quanto successo al calciatore che milita nella prima divisione. Ha avuto un terribile incidente, ben ripreso dalle telecamere di sorveglianza, a causa dell’elevata velocità che gli ha impedito di evitare una rotatoria.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Polizia Locale, l’atleta stava rientrando a casa da un intenso allenamento con la propria squadra. In preda alla stanchezza ed anche alla distrazione, ha perso il controllo della sua vettura, finendo totalmente fuori strada.

Complice anche l’alta rapidità con cui procedeva il veicolo, la rotonda è divenuta un trampolino, facendo sì che lui e il suo mezzo di trasporto decollassero. Dai video si nota un volo di centinaia di metri, prima di schiantarsi al suo all’interno di uno stabilimento.

Fortunatamente all’interno di quest’ultimo non era presente nessuno. Come sottolineato dai media locali si è sfiorata la tragedia, dato che proprio poco prima l’accaduto erano presenti nell’edificio tanti bambini che si stavano allenando.

Il colpevole

Il giocatore in questione è Sofian Kiyine, centrocampista belga da padre marocchino e madre italiana. Un connubio di nazionalità che gli permette di avere addirittura un triplice passaporto; un ottimo elemento per le società che avranno intenzione di tesserarlo in futuro.

Il classe 1997 è passato anche nella nostra Serie A. In Italia ha indossato le maglie di Chievo, Salernitana e Venezia, collezionando un totale di 56 presenze nella massima serie italiana. Non altrettanto proficuo il suo bottino in termine realizzativo, con una sola rete segnata tra il 2016 e il 2022.

Vivo per miracolo

Da come si può vedere dall’immagine, ha distrutto il vetro del palazzetto dello sport di Flémalle, terminando la corsa sul parquet della palestra dopo aver urtato un enorme pilastro di legno che sorregge la struttura. L’auto ne è uscita totalmente distrutta, creando enormi danni, ma come per miracolo il conducente ne è uscito senza riportare gravi conseguenze.

Non è mai stato in pericolo di vita e non ha nemmeno perso conoscenza, tanto da ricordare ogni minimo dettaglio di quanto avvenuto. Ha però subito fratture multiple interessando alcune vertebre del corpo ed un grosso ematoma sulla zona dello zigomo. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che lo hanno soccorso e successivamente trasportato in ospedale. Fortunatamente la vicenda è terminata nel migliore dei modi non causando nessuna vittima ma c’è stata tanta paura.