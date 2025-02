Mister, non mi sento molto bene: beccato in discoteca ubriaco marcio | Multa da milione di euro

È stato paparazzato in discoteca totalmente ubriaco, il club non ci sta: multa milionaria per il suo calciatore

Quanto avvenuto è un episodio davvero singolare, che non fa altro che danneggiare la sua reputazione. Un vero peccato per un calciatore che ha sempre avuto un ottimo rapporto con il suo club e la sua tifoseria, venendo accolto a braccia aperte sin da ragazzino.

Il suo comportamento non poteva passare inosservato alla società. Nonostante fosse uno dei suoi beniamini era doveroso prendere una decisione nei suoi confronti, anche per dare un forte segnale allo spogliatoio con la speranza che non accada nuovamente.

I giornali hanno riportato la notizia secondo cui è stato beccato in discoteca totalmente ubriaco. Non proprio una delle migliori condizioni in cui presentarsi agli allenamenti il giorno successivo, soprattutto a ridosso di una delle partite di campionato più importanti della stagione.

E così la società, oltre che non convocarlo per la partita successiva di FA Cup, lo ha multato severamente. Oltre 800 mila euro di multa, pari a due settimane del suo faraonico stipendio, per “dargli una bella lezione” come riporta il The Sun.

Talento incompiuto

Il protagonista dell’accaduto è Marcus Rashford. Il talento inglese ha commesso la bravata in un locale di Belfast, quando indossava la maglia del Manchester United. Lo specchio di una situazione che si stava facendo sempre più complicata, fino poi all’addio durante la finestra di calciomercato invernale.

Il classe 1997 attualmente milita nell’Aston Villa di Unai Emery. L’allenatore spagnolo l’ha fortemente voluto, consapevole delle sue qualità, con l’obiettivo di far uscir fuori il suo potenziale. E fino ad ora ci sta riuscendo dato che il Nazionale inglese è stato fino ad ora uno dei migliori nelle partite recentemente disputate dai The Villains, peccato però sia stato acquistato a titolo temporaneo.

Tutta la verità

E pensare che inizialmente non si era presentato a Carrington per l’allenamento, dopo una giornata di riposo, con una falsa motivazione. “Sono malato”, ecco cosa aveva sostenuto, con Ten Hag che aveva ripetuto le medesime parole in conferenza stampa prima di scoprire tutta la verità.

La realtà è che era troppo sbronzo e troppo stanco a causa della festa di compleanno di un suo ex compagno delle giovanili dei Red Devils durata ben 12 ore. Poco dopo il tutto è stato svelato, facendo incrinare ancor di più il rapporto tra lui e l’allenatore olandese, motivo per cui stava cercando una nuova squadra sin dall’anno scorso. Adesso i tifosi sperano che abbia messo la testa a posto e sia pronto a dimostrare ciò di cui è capace di fare, perchè hanno bisogno della loro gemma per vedere trionfare i Three Lions.