La panchina è ancora sua: PIOLI, spunta il cavillo per tornare a casa | Ecco la clausola Champions League

Pioli può riprendersi la panchina, il ritorno a casa è possibile grazie a un punto inserito nel contratto, ecco la clausola Champions

Stefano Pioli è da pochi mesi alla guida dell’Al Nassr. La sua parentesi in Arabia Saudita potrebbe concludersi in anticipo. L’ultima sconfitta casalinga, subita per mano dell’Al Ettifaq spinge la sua squadra fuori dalla zona Champions, al quarto posto in classifica. Un obiettivo da centrare per la riconferma del tecnico emiliano, che può contare sull’apporto realizzativo e sul carisma di Cristiano Ronaldo.

Terzo k.o. di fila che allontana la vetta e la chance di alzare un trofeo in questa stagione. Una nuova avventura in panchina che rischia di essere breve, dopo i cinque anni alla guida del Milan.

Con i rossoneri ha vinto uno Scudetto e raggiunto una semifinale di Champions, confermando i rossoneri ai piani alti della Serie A, in una posizione che aveva perso nel decennio precedente, in cui si erano susseguiti diversi allenatori, incapaci di dare una svolta all’ambiente.

Gli ultimi derby persi in modo netto e il cammino europeo interrotto prima del previsto sono stati i principali motivi per propendere per la fine di un ciclo positivo e spingere per un nuovo corso in casa rossonera.

Se non arriva la qualificazione in Champions, il destino di Pioli è segnato

Nè Paulo Fonseca nè Sergio Conceicao hanno confermato la media punti del loro predecessore, malgrado una rosa competitiva e il fatto che gli investimenti in entrata non siano mancati.

Per questo motivo non è da escludere un clamoroso ritorno di Pioli sulla panchina del Milan, soprattutto se Conceicao non dovesse centrare il quarto posto, adesso distante ben otto lunghezze, anche se i rossoneri potrebbero avvicinarsi alla Juventus in caso di vittoria nel recupero di Bologna.

Perché Pioli può essere un nome papabile per il futuro del Milan

Non qualificarsi alla Champions League sarebbe un fallimento per una società ambiziosa che sperava di fare un ulteriore salto in termini di risultati e che invece ha dovuto constatare un passo indietro rispetto al quinquiennio targato Pioli.

La prossima estate sono previste cessioni importanti per evitare un debito troppo pesante nel bilancio, soprattutto se non dovesse arrivare il quarto posto, con Pioli che sarebbe disposto a ripartire dalle fondamenta e riportare in alto un club che ha ancora a cuore.