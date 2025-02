E’ argentino, è giovane, è “per l’addio di Dybala” | Nuovo acquisto svelato in conferenza stampa

Il calciatore è ormai nei pensieri di Ranieri e per tutti è il dopo-Dybala: i suoi numeri iniziano ad essere interessanti.

Se fino ad un paio di mesi fa la Roma navigava in acque pericolose, molto vicine a quelle della zona retrocessione, ora la musica nella capitale è cambiata del tutto.

Tredici punti nelle ultime cinque partite, primi in classifica se prese in considerazione solo le ultime 10 gare. La Roma di Ranieri sta letteralmente volando e ora si è portata a soli 2 punti dalla zona Europa e a 9 dalla zona qualificazione in Champions League.

Un ambiente positivo in cui su guarda anche al futuro perché mister Ranieri ha parlato di un acquisto importante che, con il passare del tempo, diventerà sempre più iconico per la squadra giallorossa. In conferenza stampa l’allenatore non ha perso l’occasione di parlare dell’ultimo acquisto e del fatto che sarà proprio lui il dopo-Dybala.

L’argentino pronto a sostituire la Joya

Dopo la vittoria per 4 a 0 in campionato contro il Monza, Claudio Ranieri ha commentato la partita ai microfoni Sky parlando della prestazione della squadra e anche del suo organico. Non sono mancate di certo le domande sull’incredibile andamento (a ritmo scudetto) dei giallorossi, ma anche di quello che sarà il futuro di uno dei giocatori più importanti di questa squadra: Paulo Dybala.

L’attaccante sudamericano ha un contratto con la Roma in scadenza a giugno 2026 e starà quindi un altro anno nella Capitale. Pensare al dopo è normale ed è per questo che mister Ranieri ha voluto anticipare ogni indiscrezione. Durante la conferenza stampa l’allenatore ha voluto spendere qualche parola in più per Matias Soulé, considerato dallo stesso Ranieri come il naturale sostituto di Paulo Dybala.

Le parole di Ranieri

Durante la chiacchierata con i giornalisti l’allenatore dei giallorossi ha rivelato di avere sempre creduto nel giovane esterno offensivo argentino, ex Juventus. Il suo arrivo è stata una mossa della dirigenza per salutare Dybala, ma già quest’anno ha dimostrato di avere talento e non è detto che possa continuare ad approfittare ancora a lungo dell’ottimo momento della Roma, offrendo prestazioni interessanti.

Entrambi argentini, attaccanti ed ex giocatori della Juventus: Soulé potrebbe davvero essere il sostituto naturale della “Joya” e proprio per questo l’allenatore della Roma sta facendo in modo che possa aumentare il suo minutaggio. Se le prestazioni dovessero convincere ulteriormente i piani alti del club, la Roma avrebbe messo già a segno un colpo di mercato per i prossimi anni.