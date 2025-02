“Non ho un soldo”: il rossonero confessa tutto | Dalla Champions League alla strada | Incastrato dal Fisco

Il tracollo economico del campione rossonero: dalla Champions league ai tanti e gravissimi problemi con il fisco

Dall’essere milionari al non avere più un euro. Questo è il destino di molti calciatori che non sono in grado di gestire propriamente le loro finanze, passando da uno status di assoluta ricchezza ad uno di completa povertà.

Finchè sono nel pieno della loro carriera è difficile che arrivino a queste condizioni; anno dopo anno continuano a guadagnare, rendendo quasi impossibile che vadano in bancararotta. Il problema nasce al termine di quest’ultima, dove sperperano tutto ciò che posseggono nel giro di pochissimi anni.

Di questa situazione ne ha parlato il Corriere dello Sport, che cita uno studio dell’Università Luiss presentato durante il convengo “il giurista entra in campo”. L’organizzatore è l’ex difensore della Lazio, Gugliemo Stendardo, che spiega come il 60% dei calciatori vive il post carriera in uno stato di totale indigenza.

Quali sono le motivazioni? Tenori di vita non congrui alla loro disponibilità economica, troppi vizi e dipendenze o investimenti sbagliati. Tutti elementi che si riassumono in una scarsa educazione finanziaria, che molti atleti di oggi stanno cercando di imparare per evitare di ritrovarsi nelle stesse circostanze.

Dal tetto d’Europa ai problemi con il fisco

Tra i tanti giocatori vittime di questo declino c’è Marcel Desailly. L’ex leggenda di Milan e Chelsea e campione d’Europa e del Mondo con la Francia sta affrontando seri problemi con il fisco, che lo porteranno presto in tribunale.

A complicare la situazione, secondo quanto riportato da Le Parisien, è quanto sta accadendo con sua figlia. Dovrà riconoscere Victoria, la sua ultima figlia biologica, avuta da Cosma de Batista de Alcantare durante il loro rapporto durato dal 2010 al 2018, e versarle gli alimenti nonostante si trovi in una precaria condizione economica.

Indagini in corso

Il quotidiano francese ha indagato su Desailly parlando con la sua ex compagna, che ha affermato che da quando lo conosce ha sempre sostenuto di non avere un soldo. Infatti attualmente il classe 1968 non percepisce nessuno stipendio da Agosto, mese in cui ha terminato il suo contratto da opinionista di BeIN Sports.

Inoltre deve estinguere alcuni debiti per aver evaso l’imposta sul reddito tra il 2011 ed il 2019. Una cifra così alta che ogni mese è obbligato a pagare una rata da 5000 euro, che l’ha costretto a cedere la sua proprietà. Oltre a questa spesa deve anche mantenere i suoi 4 figli, possibilità che ad oggi non ha. Un vero e proprio tracollo di quello che è stato uno dei difensori migliori della storia di questo sport.