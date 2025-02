Niente stipendi fino a giugno: “punizione” per i rossoneri | In trasferta in auto, caos in Campionato

Nel club rossonero sta succedendo di tutto: taglio dei trasporti e degli stipendi almeno fino a fine stagione

L’ennesima annata storta, che sta mandando in fumo quanto di buono fatto negli scorsi anni. È questa la situazione precaria che attualmente sta vivendo l’ambiente rossonero, che non riesce in alcun modo ad invertire la rotta.

Troppe opportunità sprecate, troppe contraddizioni nello spogliatoio e poco spirito di squadra. Questi sono gli elementi principali che portano il club ad ottenere pessimi risultati e ad esser già fuori da tutte le competizioni.

Si temeva che qualcosa non andasse all’interno della società ma non in questo modo. Ed a subire maggiormente lo stato in cui si trova la società sono i tifosi, sempre e comunque presenti ma che non vengono mai ‘ripagati’ a dovere.

Tante delusioni in quella che sarebbe dovuta essere l’annata di riscatto. Siamo solamente a Febbraio ma sono già saltati tutti gli schemi ed i progetti: urge quanto prima una rivoluzione se si vuol salvare i rossoneri dalla rovina.

Un disastro

È un vero e proprio disastro. I giocatori non avranno lo stipendio e dovranno pagare le trasferte a loro spese ed il Presidente si è dimesso. Tutto ciò sta accadendo nella Lucchese, squadra che milita in Serie C, attualmente 15esima in classifica.

Il club toscano sta vivendo un periodo di estrema crisi in seguito ai recenti passaggi di proprietà. Una circostanza che ha indotto il Presidente Giuseppe Longo a rassegnare le dimissioni per non esser riuscito a pagare i suoi tesserati, ottenendo una pensatissima penalizzazione in campionato che sconterà nelle prossime settimane.

Supporto completo della tifoseria

Nonostante l’accaduto, la Lucchese ha decisa di disputare i match restanti per onorare la maglia e la propria tifoseria. Ed è proprio quest’ultima che si è offerta di aiutare la squadra in occasione della sfida contro il Sesto Levante, aiutandola economicamente per raggiungere lo Stadio Sivori.

Come riporta TuttoC.com, i calciatori sarebbero dovuti andare in auto ma grazie all’intervento di un commerciante locale, ‘Mercatino del pesce Sant’Anna’, hanno raggiunto lo stabilimento in pullman. Nel frattempo che prosegue la stagione si attendono nuovi risvolti per la guida societaria, con un primo interesse da parte della società australiana Racing City Group, che però non ha finalizzato la trattativa. Adesso, la società è in mano alla Slt di Sampietro e Bui, situazione non condivisa dal DS Riccardo Veli, che sta cercando un nuovo acquirente che salvi il club dato che gli attuali proprietari non hanno mai avuto a che fare con il mondo del calcio.