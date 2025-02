Mister, torna da noi: Palladino ha le ore contate | Galliani ci ha messo lo zampino

Raffaele Palladino, l’esonero è alle porte: il mister ha le ore contate. Anche in questo caso Galliani ci ha messo lo zampino

Un 2025 che è iniziato nel peggiore modo possibile per la Fiorentina. I viola, dopo un avvio di stagione a ritmo “Champions”, stanno andando incontro a non poche difficoltà. Soprattutto dal punto di vista dei risultati a dir poco negativi.

Nell’ultima giornata di campionato è arrivata una sconfitta. L’ennesima di questo nuovo anno che complica, non poco, i piani della società gigliata. Ed anche la posizione di Raffaele Palladino sempre più a rischio di un possibile esonero.

Se nelle scorse settimane la dirigenza viola lo aveva rassicurato, questa volta sembra che abbiano perso (quasi) la pazienza. Possibile che il mister campano possa giocarsi tutte le sue possibilità in vista dei prossimi incontri: Lecce in Serie A e Pantahinaikos in Conference.

In merito a questa sua situazione ne ha parlato un ex calciatore che lo conosce molto bene. Il tutto è avvenuto nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “Radio Bruno“.

Palladino a rischio esonero, situazione non facile: cosa non sta andando ai viola

In passato è stato un ex calciatore della Fiorentina, ma da sempre è un tifoso viola accanito. D’altronde non ne ha mai fatto mistero. Stiamo parlando di Emiliano Viviano che ha voluto fare il punto della situazione sul momento buio e delicato dei gigliati in campionato. Queste sono alcune delle sue considerazioni: “I risultati non si contestano, ma non c’è una proposta che ti fa pensare bene al futuro. Si punta molto sull’individualità. Mi aspetto una proposta che valorizzi i giocatori“.

Prima di soffermarsi sulla posizione di Raffaele Palladino, l’ex estremo difensore ha continuato a parlare della rosa viola: “La squadra ha valori. Ci sono giocatori forti che mi piacciono, ma alcune cose non mi tornano. L’atteggiamento non manca. Si continua a giocare 4-4-2 senza esterni in rosa. Se guardi al mercato di acquisti e cessioni, pensi a una squadra che dal 4-3-3 passi ad un altro modulo. È oggettivo che la Fiorentina non giochi un buon calcio“.

Palladino a rischio esonero, arriva l’annuncio ufficiale: le ultime

In conclusione non si è fatta attendere la domanda in merito alla posizione, sempre più a rischio, da parte del suo ex collega Raffaele Palladino. In merito ad un suo esonero Viviano è stato molto chiaro: “Non ha senso, bisogna pensare alle alternative e in giro di migliori non ne vedo. Non si può essere critici da una punto di vista dei risultati“.

In conclusione rivela: “Mi interrogherei riguardo al futuro, ma di sicuro non manderei via Palladino adesso. La Fiorentina ha iniziato molto bene nel provare ad aggredire e giocare alta“.