“Ho baciato Ibra in bocca”: ubriaco in campo | Rivelazione scioccante del compagno di squadra

Il compagno di squadra di Ibrahimovic ha rivelato di averlo baciato, era sceso in campo ubriaco, un racconto sorprendente

Zlatan Ibrahimovic ha avuto una carriera da top player, vincendo molti trofei. Il rammarico è rappresentato dalla Champions League che non è mai riuscito a conquistare, nonostante abbia militato in club importanti. Approda in Italia tra le fila della Juventus, poco prima del caso Calciopoli, trovando un posto da titolare nonostante nella rosa dei bianconeri ci fossero centravanti di caratura internazionale come Alex Del Piero e David Trezeguet.

Lo svedese si trasferirà poi all’Inter, contribuendo all’inizio del ciclo che culminerà con il Triplete. Lascerà i nerazzurri l’anno prima, trasferendosi al Barcellona, per mezzo di uno scambio che porterà a Milano Eto’o.

E ancora due parentesi con i cugini del Milan. Con lui come terminale offensivo i rossoneri hanno alzato gli ultimi due Scudetti della loro storia recente, a distanza di 11 anni di distanza l’uno dall’altro.

Se nel primo caso Zlatan era ancora al giro di boa della sua carriera, quando a inizio 2020 ha di nuovo firmato per il Milan ha portato carisma ed esperienza in uno spogliatoio che non era più abituato ad avere leader che potessero trasmettere la mentalità vincente.

Ha baciato Ibrahimovic, nello spogliatoio non credevano ai loro occhi

Ma agli inizi degli anni ’00, Ibrahimovic gioca in Eredivisie con l’Ajax. Come compagno di squadra aveva Andy Van der Meyde che ha raccontato, in una trasmissione della televisione olandese, un retroscena davvero curioso.

Le sue parole: “Quando eravamo all’Ajax, mi sedevo sempre accanto a Zlatan sull’autobus. Una volta, mentre dormiva, sono stato preso da un impeto e l’ho baciato sulla bocca. Pochi secondi dopo ho ricevuto un bel paio di schiaffi in faccia“.

Arrivava ubriaco in campo, il compagno di Zlatan era preda dell’alcolismo

Il centrocampista, con un passato anche tra le fila dell’Inter, ha confessato di avere avuto dei seri problemi con l’alcolismo e di avere iniziato ad abusare di droghe quando ha lasciato la Serie A per trasferirsi in Premier League, tra le fila dell’Everton.

Un percorso di riabilitazione che è stato complicato da mettere in atto, con un vortice autolesionista in cui era entrato. Un momento delicato della sua vita che ha coinciso con l’inizio della sua parabola discendente da calciatore.