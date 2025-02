Guadagnava 1 milione al mese, dopo il divorzio ha perso tutto: Sul conto ho solo 700 euro

Il divorzio lo ha portato alla rovina, è rimasto con pochi euro sul proprio conto dopo aver guadagnato cifre assurde da calciatore

Sono diversi gli ex calciatori che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si ritrovano a dover cambiare vita e ridimensionarsi, a causa di vizi a cui non hanno saputo dare freno, investimenti sbagliati e altre motivazioni che li hanno portati alla stessa fine, quella di trovarsi in situazioni economiche disagiate.

Un destino che riguarda anche una prima punta con un passato in Serie A, dove ha indossato dal 2003 al 2008 le maglie di Udinese e di Modena.

Un giocatore rapido, pericoloso in contropiede e in campo aperto, dotato di un buon feeling con il goal, con la sua precisione al tiro e i tempi giusti di inserimento. È il miglior marcatore della nazionale ghanese, di cui è stato anche capitano.

Il classe 1985, dopo l’esperienza coi friulani, ha giocato per il Rennes in Ligue 1 e il Sunderland in Inghilterra, prima di lasciare l’Europa.

Aveva uno stipendio faraonico, è cambiato tutto dopo il processo che lo ha visto coinvolto

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la situazione dell’ex punta dei bianconeri è davvero preoccupante. Era tra i più pagati al Mondo. Negli Emirati Arabi Uniti aveva un ingaggio da 200mila euro a settimana per quattro stagioni.

Ha investito su immobili, ha speso cifre folli per macchine e gioielli. Ma il disastro è avvenuto dopo che ha ricevuto la condanna di risarcire la sua ex moglie.

Un epilogo atroce per un ex giocatore di Serie A

Lui è Asamoah Gyan che ha negato che i tre figli fossero suoi, fatto che è stato smentito dal test del Dna. Un tribunale ghanese gli ha imposto di lasciare all’ex moglie una casa nel Regno Unito, un’altra ad Accra, in patria, un distributore di benzina e due auto. Di recente ha dichiarato di avere solo intorno alle 600 sterline sul suo conto corrente, circa 700 euro.

Una fine inaspettata per un giocatore che ha lasciato bei ricordi tra i tifosi delle due squadre italiane in cui ha militato e si è messo in mostra a inizio carriera, che hanno rappresentato per lui un trampolino di lancio per accettare offerte economicamente vantaggiose da paesi fuori dal vecchio continente.