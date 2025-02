Spalletti chiama in Nazionale un muratore: prima avventura nei professionisti | Dall’Eccellenza alla serie A

La sua ascesa tra i professionisti è un esempio di dedizione e impegno che lo ha portato in Nazionale.

Indossare la maglia della propria Nazionale di calcio, segnare il gol decisivo per la vittoria di una Coppa del Mondo o di un Europeo: chi non hai mai sognato nella sua vita di raggiungere traguardi simili?

C’è chi ci riesce a raggiungere vette così alte dello sport e della carriera di un calciatore e chi invece continua a sognare, senza però farsi troppe illusioni.

Per fortuna però il calcio riesce a regalarci anche storie meravigliose e attuali, che dimostrano come la forza di volontà e la dedizione alla fine ripagano sempre. Può dirlo forte un calciatore che aveva iniziato a lavorare come muratore, ma che alla fine è riuscito a sfondare nel mondo dei professionisti e addirittura a conquistare una convocazione in Nazionale da parte del Ct Spalletti.

Da muratore a elemento fondamentale della squadra

Stiamo parlando ovviamente di Federico Gatti, difensore centrale della Juventus e calciatore professionista dalla storia meravigliosa. Oggi il ventiseienne di Rivoli difende la porta della squadra bianconera, ma la sua storia non è uguale alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi.

Fino al 2020 Gatti ha giocato in Serie D con la maglia del Verbania, venendo però da campionati provinciali e regionali, come quello della Promozione e dell’Eccellenza. Ma a stupire è il fatto che Gatti si guadagnava da vivere lavorando anche come muratore, alzandosi la mattina presto e rimboccandosi le mani in cantiere. Vivere la passione per il calcio, con la consapevolezza di doversi impegnare anche in un settore così pesante come quello dell’edilizia è un aspetto che rende grande onore al giocatore della Juventus.

La convocazione con l’Italia

La svolta nella sua carriera è arrivata con l’acquisto del suo cartellino da parte della Juventus che lo ha portato alla fine a calcare i campi della Serie A e, oggi, anche della Champions League. Ma un giocatore dall’animo e dalla grinta di quel tipo di certo non si accontenta di ciò che ha e non si sente mai arrivato.

Ecco perché dopo pochissimo tempo è arrivata anche la prima convocazione in Nazionale da parte di mister Mancini e ora Gatti è un difensore spesso in lizza per la formazione titolare di mister Spalletti. Il reparto difensivo della nostra Nazionale non è di certo carente di elementi validi, ma il ventiseienne di Verbania ha dimostrato di farsi trovare sempre pronto e sarà utile alla causa azzurra.