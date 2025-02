Messi “scartato” dall’Inter | I tifosi non ci credono: il presidente ammette la trattativa

I tifosi nerazzurri sono rimasti impietriti di fronte alla notizia: il Presidente ha svelato che ha respinto l’arrivo di Messi all’Inter

La notizia trapelata nelle ultime ore dall’ambiente Inter ha del clamoroso. Un annuncio che ha lasciato i tifosi completamente sotto shock, dato che avrebbero potuto avere nella loro squadra uno dei calciatori più forti di tutti i tempi.

Dopo aver gioito per le prestazioni e per la classe innata di Ronaldo Nazario, comunemente chiamato ‘il Fenomeno‘, avrebbero potuto leggere nel proprio scacchiere il nome della ‘Pulga‘. Parliamo di Lionel Messi, un atleta che non ha bisogno di presentazioni.

L’argentino, nonchè il giocatore più titolato della storia del calcio con 45 trofei conquistati nella sua carriera, sarebbe potuto venire in Serie A. Una scelta che fece anni fa il suo più grande rivale, Cristiano Ronaldo, che arrivò nel 2018 alla Juventus.

Ed invece ciò non è accaduto, sancendo il più grande rimpianto della storia del club. Oggi l’8 volte Pallone d’oro milita all’Inter Miami, squadra dell’MLS, dove probabilmente chiuderà la sua gloriosa carriera dove ha vinto tutto ciò che poteva conseguire.

Ad un passo

Il classe 1987 sarebbe potuto arrivare da giovanissimo, proprio quando era in trattativa con il Barcellona. Sin dal suo primo Mondiale disputato, quello Under 18, aveva dimostrato le sue immense qualità, tanto da attirare tutti i top club, tra cui l’Inter.

All’epoca il Biscione era guidato dal Presidente migliore che abbiano avuto nella loro storia, Massimo Moratti. Ed è proprio lui ad aver raccontato di questo episodio, durante un’intervista al Corriere della Sera fatta in occasione del 30esimo anniversario dell’acquisizione della società nerazzurra.

Enorme rimpianto

Durante il colloquio, ha condiviso le sue riflessioni in merito al periodo che sta vivendo attualmente l’Inter e ha ricordato con piacere quanto vissuto. In primis ha citato il suo primo acquisto Javier Zanetti, adesso vicepresidente e leggenda del club, per poi passare al mancato ingaggio di Messi.

Ha spiegato che in quegli anni avessero un grande appeal ed una enorme forza finanziaria. Due elementi che gli davano la possibilità di riuscire a far firmare i più grandi campioni dell’epoca ma che non sono stati abbastanza per far firmare la leggenda sudamericana: “Lo stavamo tenendo d’occhio durante il Mondiale U18 e stavamo pianificando di acquistarlo, ma dopo aver appreso che il Barcellona stava affrontando i suoi problemi di salute, ho rinunciato. Giuro.” Avrebbe potuto avere nella sua rosa uno dei migliori di tutti i tempi ma ha preferito compiere un gesto nobile, in un calcio di altri tempi.