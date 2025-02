Incidente in moto, è morto a 18 anni | Compagni di squadra sconvolti: si ferma il Campionato

Un terribile incidente in mosto ha posto, per sempre, la parola fine sulla sua vita: aveva solamente 18 anni

Il mondo dello sport, in particolar modo quello del calcio, piange la scomparsa di una giovane scommessa. Il suo cuore ha smesso di battere a 17 anni. 18 ne avrebbe compiuti solamente qualche settimana più tardi.

Un terribile incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto, è stata la causa della sua morte. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media pare che il giovane abbia perso il controllo del mezzo.

Inutile il pronto intervento dei sanitari, il ragazzo era passato già a miglior vita dopo il loro arrivo. L’impatto è stato terrificante, per lui non c’è stato nulla da fare.

Come riportato in precedenza il giovane aveva un sogno nel cassetto: quello di diventare, un giorno, un calciatore professionista. Il suo club, ancora sotto shock per la tragica notizia, non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di interrompere tutte le proprie attività sportive.

Terribile incidente stradale, morto giovane calciatore: il club sospende le attività

Aniol Llach era considerato una promessa del calcio spagnolo. Militava nelle giovanili dell’UE Olot. Purtroppo, però, il suo sogno resterà chiuso nel cassetto. Per sempre. Un terrificante incidente stradale, avvenuto nel mese di dicembre dello scorso anno, ha cancellato in un attimo tutte le sue speranze e sacrifici. Il tutto è avvenuto nella sua città natale, a Les Planes d’Hostoles. Anche il club di Girona (la prima squadra milita nella Seconda divisione del campionato spagnolo) ha annunciato la tragica notizia sui propri canali social.

Un dolore enorme per la famiglia, amici, parenti e tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di condividere momenti unici con lui. Come riportato in precedenza il club spagnolo, subito dopo la tragica notizia, ha comunicato di aver interrotto tutte le attività sportive in segno di rispetto. Pochi mesi più tardi la squadra, dopo una vittoria, lo ha voluto ricordare con una foto in cui esponevano la maglia numero 19 che aveva indossato pochi giorni prima della morte (qui in basso).

Morto per tragico incidente stradale, il club lo ricorda commosso

Dopo la notizia della diffusione della sua morte non si sono fatti attendere i messaggi di condoglianze da parte di altri club. Gli stessi che hanno voluto mostrare e dare tutta la propria vicinanza alla società ed alla famiglia della giovane vittima.

A poco più di due mesi dalla sua morte il team non si è dimenticato assolutamente di lui e lo ricorda ad ogni evento. Così come i compagni di squadra che, sui social, postano foto e dediche per il loro amico Aniol.