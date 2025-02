Scandalo in Champions League: l’allenatore è sempre ubriaco | Scoperto dopo la vittoria con la Juventus

Scandalo in Champions League, l’allenatore è sempre ubriaco: scoperto dopo la vittoria ottenuta contro la Juventus

Anche la Juventus, così come Milan ed Atalanta, saluta in anticipo la Champions League. I bianconeri vengono sconfitti, ad Eindhoven, contro il PSV che accede agli ottavi di finale.

Delusione immensa per i bianconeri che speravano, proprio come le altre italiane, di proseguire il cammino nella massima competizione europea. Ed invece non è andata affatto così.

Nel frattempo, però, proprio in Champions League è accaduto un episodio che ha lasciato inevitabilmente tutti senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che il protagonista in questione è un noto allenatore.

Lo stesso che è stato scoperto completamente ubriaco. Il tutto è avvenuto subito dopo la vittoria che la sua squadra ha ottenuto contro la Juventus. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto il giro del mondo.

Completamente ubriaco, scoperto dopo la sfida vinta contro la Juve: allenatore nei guai

In molti lo apprezzavano e conoscevano non solo come allenatore, ma per le sue vicende che con il calcio non avevano nulla a che fare. In particolar modo dalla sua dipendenza dagli alcolici. Anche se le sue doti come mister erano fin troppo notevoli. Stiamo parlando di Branko Zebec, lo storico allenatore croato, venuto a mancare poco prima degli anni ’90. Nel corso della sua carriera ha guidato squadre importanti come: Dinamo Zagabria, Bayern Monaco, Stoccarda, Amburgo, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte e molte altre ancora. Dove si è tolto la soddisfazione di vincere un bel po’ di trofei.

Nonostante il suo ottimo lavoro in molti conoscevano la sua passione per le bevande alcoliche. Tanto da presentarsi, sia agli allenamenti che alle conferenze stampa, completamente ubriaco. Anche durante un match faceva fatica a rimanere sveglio ed attivo visto che le conseguenze dell’alcol avevano preso il sopravvento. Con l’Amburgo, tra lo scetticismo generale, riesce a vincere il campionato a sorpresa a distanza di 20 anni dall’ultima volta.

La dipendenza dall’alcol, troppo per il club: esonerato in tronco

Zebec, inoltre, lasciò al suo successore Ernst Happel una squadra fortissima che riuscì a vincere la Champions League, nella stagione 1982-1983, avendo la meglio in finale contro la Juventus di Paolo Rossi per 1-0. Come allenatore ha vinto ben due Bundesliga: una con il Bayern Monaco ed una, appunto, con l’Amburgo. Anche una Coppa di Germania (con i bavaresi) ed una Coppa delle Fiere (Dinamo Zagabria).

Anche se la sua dipendenza dall’alcol, fuori dal terreno di gioco, era arrivato ad un punto di non ritorno. Ritardi, amnesie, parole disconnesse e molto altro ancora ne facevano il sopravvento. Nel dicembre dell’80, dopo una netta vittoria del suo Amburgo contro il Monaco 1860, Zebec si presentò in sala stampa ubriaco. Tanto da spostare in maniera violenta Netzer che per poco non perde l’equilibrio. Una conferenza che finisce con una serie di parole sconnesse e senza senso. Troppo per il club che decise di licenziarlo in tronco.