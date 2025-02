Neymar come Zlatan Ibrahimovic: anche lui in società | Ha accettato, accordo UFFICIALE

È tutto fatto per il suo approdo in società, mancano solamente gli ultimi dettagli: Neymar come Ibrahimovic

In un modo nell’altro, un profilo come Neymar Jr. è sempre sotto i riflettori. Non potrebbe essere altrimenti dato che parliamo di colui che viene considerato il terzo miglior talento della nostra generazione, dietro solamente a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Fino a qualche settimana fa si discuteva di quando e se ritornasse in campo. Questo a causa del terribile infortunio al legamento crociato rimediato nell’Ottobre 2023, poco dopo essersi trasferito in Arabia all’Al-Hilal, squadra in cui ha militato per un anno e mezzo scendendo solamente 5 volte in campo.

Oggi però è tutto diverso. Il principe brasiliano sembra esser rinato e lo sta dimostrando a suon di prestazioni. Complice la sua voglia di rivalsa e la gioia di poter tornare a calcare il rettangolo verde di gioco, ma soprattutto il ritorno a casa, al Santos.

Una delle tante storie dal sapore romantico di questo meraviglioso sport. Dopo tanti anni di peripezie, infortuni e polemiche, il fuoriclasse della Seleção è tornato finalmente a brillare. Dove? Nel club da cui tutto è iniziato ed in cui è stato capace di rientrare nella top 10 del Pallone d’Oro pur non giocando in uno dei top 5 campionati europei.

Ritorno al gol

È tornato finalmente al gol in una partita ufficiale dopo 502 giorni. La rete è arrivata su calcio di rigore, da lui stesso procurato, nella partita di campionato Paulista contro l’Agua Santa. Nella conferenza post partita ha espresso tutto il suo suo entusiasmo, seppur predicando calma.

Ecco le sue parole: “Spero sia l’inizio di una grande era per il Santos. Sapete l’amore che provo per questo club, finché sarò qui darò sempre il 100%. Ho firmato un contratto di soli sei mesi perché volevo fare le cose con calma. Qui mi stanno aiutando a ritrovare la gioia di giocare al calcio. Non ho voluto fare un contratto lungo perché non sapevo come mi sarei sentito e cosa sarebbe successo in questi mesi. Intanto sono felice per il gol e perché sento che la mia condizione fisica sta migliorando”.

Nuovo ruolo in società

Non solo nel campionato brasiliano Neymar sta cercando di lasciare la sua impronta ma anche in Kings League, dove ritroverà il suo amico Gerard Pique. La competizione, oramai spopolata in tutto il mondo, è pronta ad accogliere la sua squadra, la Furia, della quale sarà Presidente.

Sebbene ricopra questa carica, non avrà responsabilità amministrative e non si occuperà della gestione della squadra ma il suo ruolo sarà puramente simbolico. La sua attenzione sarà rivolta in particolare al roaster, con l’obiettivo di portare nella sua rosa nuovi talenti. L’ingresso di un profilo della sua caratura in questa nuova rappresentazione innovativa del calcio rappresenta un importante traguardo. Ed aspettiamoci che sia sempre più coinvolto, perchè lui stesso ha già più volte dimostrato interesse di esplorare questo mondo.