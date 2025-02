“Mi ha pagata in contanti”: giocatore della Nazionale ubriaco in hotel | Escluso a vita dal c.t.

Il giocatore della Nazionale è stato accompagnato in hotel ubriaco, il racconto della ragazza che lo ha soccorso, non sarà più convocato

Una carriera che ha subito una frenata improvvisa, dopo essere stato considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione, grazie alla sua abilità nel gioco aereo, ma anche a un fisico longilineo che gli attribuisce rapidità e velocità nei movimenti.

Grazie a queste caratteristiche, unite a una certa duttilità tattica visto che può essere schierato in ogni zona del reparto offensivo, era diventato uno dei baluardi della Nazionale, in fase di rinnovamento in questo anno che intercorre dai Mondiali del 2026.

Le qualità tecniche non sono mai state messe in discussione ma il suo comportamento fuori dal terreno di gioco è stato spesso inappropriato al ruolo che assume all’interno dello spogliatoio.

Era stato nel mirino delle milanesi ma si è invece trasferito all’Aston Villa. Era un titolare della propria Nazionale ma si è reso protagonista di un episodio che avrà delle conseguenze sulla sua permanenza nella rosa del commissario tecnico.

Non si è presentato al campo di allenamento dopo una notte brava

Ha saltato l’allenamento dopo essersi ubriacato in discoteca la sera prima, un fatto che ha suscitato l’ira sia dell’allenatore che della società che ha risposto con la sua cessione.

Si è assunto la responsabilità dell’accaduto ancora prima che fossero diffusi dei video che evidenziavano le sue notti brave ed è stato messo fuori squadra per motivi disciplinari in occasione del match di coppa e multato con l’equivalente di due settimane dell’ingaggio che percepisce.

Una multa salata non basta, è stato messo fuori rosa

Un racconto dettagliato smaschera il calciatore della Nazionale che ha mentito al suo club. Una cameriera aveva servito il pranzo al calciatore nel ristorante in cui lavora, prima che fosse invitata a trascorrere la serata con lui. Lo ha dovuto mettere a letto dopo che, ubriaco, aveva lasciato cadere enormi mazzette di denaro sul pavimento.

Lui è Marcus Rashford, che ha lasciato il Manchester United dopo dieci stagioni e l’arrivo di Amorim che non lo ha ritenuto più centrale nel progetto di rilancio dei Red Devils, che navigano ancora in cattive acque in Premier League e dovranno gettare le basi per un futuro migliore.