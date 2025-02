L’arbitro è corrotto: trovato la mazzetta direttamente in campo | Decisione al Var “irregolare”

Il Var in Serie A - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Si è presentato al Var per valutare l’assegnazione di un calcio di rigore e in quel momento ha ricevuto una mazzetta per aiutare la squadra

I playoff di Champions League hanno regalato spettacolo e nessuna gioia per il calcio italiano. Sembravano sfide abbordabili ma nessuna delle tre squadre azzurre è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale. La Juventus è uscita sconfitta dal match giocato in Olanda, con il PSV che ha passato il turno dopo i tempi supplementari.

Fa ancora più rumore la battuta d’arresto dell’Atalanta che ha subito un doppio k.o. per mano dei belgi del Club Brugge che sono passati corsari anche a Bergamo, approfittando dell’insufficiente prestazione della linea difensiva di Gasperini.

Anche il Milan è stato costretto ad abbandonare il torneo, dopo non essere riuscito ad andare oltre il pari a San Siro contro il Feyenoord, nonostante la rete in apertura dell’ex di turno Santiago Gimenez.

Nelle altre gare tanto equilibrio, con poche eccezioni, come la disfatta del Manchester City al Bernabeu contro un Real Madrid trascinato da uno straripante Mbappè.

Una sfida sul filo dell’equilibrio, decisa nei minuti finali, l’hanno spuntata i padroni di casa

Una delle partite più avvincenti si è disputata a Lisbona, con il Benfica che è riuscito ad eliminare il Monaco negli ultimi minuti, dopo che i biancorossi avevano rimontato lo svantaggio maturato all’andata, quando erano stati sconfitti allo stadio del Principato.

Ma al di là dello spettacolare 3 a 3 finale, il match sarà ricordato per un episodio davvero insolito. L’arbitro Glenn Nyberg si è avvicinato al monitor per rivedere un’azione sospetta e assegnare un calcio di rigore ai lusitani.

Le telecamere hanno filmato il tentativo di corruzione del direttore di gara

In quel momento, dalla tribuna distante pochi metri un tifoso ha sventolato una banconota da 50 euro nel goffo tentativo di corromperlo e di fargli prendere una decisione che favorisse la squadra di casa, fatto che è stato ripreso dalle telecamere.

La scena è stata a dir poco surreale, soprattutto perché si è ripetuta per due volte. Il fischietto svedese non gli ha prestato attenzione ma, una volta dialogato con il Var, ha concesso un tiro dagli undici metri al Benfica.