Firma con l’Inter, poi scappa | Scomparso dopo l’accordo: la polizia ha trovato la sua auto abbandonata

Mistero assoluto dopo la scomparsa del giocatore: aveva appena firmato un nuovo accordo, ma è sparito nel nulla.

Sono giorni di grande apprensione e paura per la famiglia di un calciatore che, pronto ad affrontare una nuova avventura, sembra essere scomparso.

Proprio in questi giorni il giocatore doveva unirsi al suo nuovo club, ma non si è mai davvero aggiunto al gruppo.

La polizia lo sta cercando, così come la sua famiglia e i suoi amici. Si teme un rapimento o che il giocatore sia sparito contro la sua volontà.

Il trasferimento e poi la sparizione

Cresce la tensione per le sorti di Abdullah Talal Hameed, il calciatore iracheno con passaporto svedese che in questi giorni risulta essere completamente irraggiungibile. La polizia ungherese – Paese in cui il giocatore risiedeva – è sulle sue tracce, ma non ha ancora risolto il mistero che diventa ogni giorno più fitto.

Talal Hameed aveva appena concluso il suo trasferimento nell’Hrvatski Nogometni Klub Gorica, squadra che gioca nel massimo campionato croato, ma non si è mai unito davvero al club. L’attaccante classe 1995 giocava infatti nello Zalaegerszeg II, club ungherese, e avrebbe dovuto cambiare Paese proprio in questi giorni.

Il mistero sulla sua scomparsa

Il giovane calciatore, che tra le altre squadre ha militato anche nell’Inter CDF (club ungherese di BLSZ1), ha fatto perdere le sue tracce e l’ultima volta che è stato visto si trovava nel suo appartamento a Budapest. Ad avere gli ultimi contatti con il calciatore è stato il suo manager, Dragan Sekulic, dopodiché il calciatore è sparito. Il giocatore trentenne aveva comunicato al suo agente di sentirsi pronto al trasferimento in Croazia e avrebbe dovuto effettuare il suo primo allenamento con i suoi novi compagni da lì a breve.

La polizia ungherese sta quindi portando avanti le indagini per capire che fine abbia fatto il calciatore iracheno, escludendo almeno per il momento la possibilità di un rapimento. Si stanno vagliando però numerose ipotesi, come l’allontanamento volontario. La sorella del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Aftonbladet, dicendo che la polizia sta continuando le indagini e che in questo momento il livello di stress nella famiglia è molto alto. Infine, la donna ha invitato chiunque veda il giocatore ad informare la famiglia o la polizia.