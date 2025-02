Addio Champions League: nasce un nuovo torneo | Inter OBBLIGATA a partecipare

L’Inter prenderà parte presto a una nuova competizione, la Champions League sarà presto un lontano ricordo per i nerazzurri

L’Inter affronterà il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League. Dalle urne è stato pescato il club olandese che ha eliminato i cugini del Milan, per un doppio scontro in cui la squadra di Simone Inzaghi parte con i favori dei pronostici, decisa di andare in fondo, consapevole dei propri mezzi e incoraggiata dall’ottimo girone disputato.

Nonostante il periodo non sia dei migliori, sia sul piano dei risultati in campionato che delle vicende extrasportivi che stanno minando la serenità dell’ambiente, l’Inter ha a disposizione un organico competitivo in ogni zona del campo e raggiunto una maturità tale in campo europeo per potersela giocare contro ogni avversario.

Una nuova competizione prenderà presto il via. Ogni club iscriverà una squadra che è composta sia da giocatori che da giocatrici, tra leggende, emergenti e creator digitali, con le gare dalla durata di 20 minuti, divisi in due tempi, con una fase a gironi alla quale seguiranno partite secche.

In ogni match, le squadre maschili e femminili di ogni club giocheranno un tempo ciascuno. L’attenzione sarà rivolta alla qualità sportiva e all’intrattenimento, per quello che è concepito come uno spettacolo sportivo futuristico.

Un nuovo torneo sta per rivoluzionare il mondo del calcio

Grazie alle tecnologie all’avanguardia come l’ASB GlassFloor, il pavimento sportivo in vetro con tecnologia LED più moderno al mondo che integra una tecnologia video grafica avanzata, gli spettatori godranno di un’esperienza immersiva senza precedenti.

Previste esibizioni musicali e la funzionalità Fan Zone che permetterà al pubblico da casa di partecipare attivamente commentando in diretta una competizione che sarà trasmessa su Dazn.

L’Inter è stata scelta tra le squadre che parteciperanno alla prima edizione

Un torneo chiamato Infinity League, che si svolgerà a Monaco il 22 marzo, e a cui prenderà parte anche l’Inter insieme a Juventus, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Tanti sono stati, inoltre, i campioni tedeschi degli anni ’80 e ’90 che hanno indossato la maglia nerazzurra: da Karl-Heinz Rummenigge e Hansi Müller, fino a Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme. Nelle prossime settimane, saranno svelate le prime stelle che giocheranno per le speciali squadre che daranno vita a sfide avvincenti.