ULTIMORA Theo Hernandez, confermato l’addio: “E’ stato già venduto”

Le voci che si erano diffuse durante le finestre di calciomercato erano vere: Theo Hernandez in uscita?

È senza dubbio l’uomo più additato negli ultimi giorni da parte dei tifosi rossoneri. Theo Hernandez si è infatti reso protagonista della pesantissima sconfitta di Champions.

Il Milan ha perso contro il Feyenoord, uscendo definitivamente agli ottavi di finale della competizione europea. Un risultato che per molti è arrivato anche a causa dell’espulsione – per via di una simulazione – nei confronti del terzino rossonero.

Ma il calciatore è nuovamente al centro dell’attenzione per via delle voci di un suo trasferimento, le quali hanno trovato anche delle importanti conferme. Theo Hernandez è stato vicino a lasciare definitivamente il Milan.

Voci di mercato confermate

Non erano affatto fandonie le voci che parlavano di un trasferimento da parte di Theo Hernandez nella sessione di calciomercato invernale. In molti in quel periodo parlavano di un Theo Hernandez ormai “già venduto”, per via della trattativa tra il Milan e il Como. Il club allenato da Cesc Fabregas avrebbe infatti provato a tentare il colpaccio.

La conferma è arrivata dallo stesso Fabregas che, intervistato durante la premiazione nell’evento “Amico dei Bambini”, ha parlato della possibilità di questo incredibile trasferimento. Incalzato dai giornalisti, l’allenatore spagnolo ha commentato le voci che parlavano del passaggio del giocatore francese in maglia bianco blu. Ai microfoni, Fabregas ha affermato che la trattativa è una cosa di cui ha parlato il presidente: “Io non ero coinvolto. Ma se lo ha detto lui sicuramente è la verità”.

Il futuro di Hernandez

Da giorni il destino di Theo Hernandez è al centro delle polemiche in casa Milan. A fare rumore sono state anche le parole di Zvonimir Boban, ex calciatore e ora commentatore per Sky, secondo cui la figuraccia fatta da Hernandez contro il Feyenoord poteva essere assolutamente evitata.

Ma il francese è nel mirino dei critici già dall’inizio della stagione, quando si è reso protagonista di un episodio controverso, insieme al suo compagno Leao, nel periodo di gestione Fonseca. Sarà quindi la prossima finestra di mercato estivo a chiarire quale sarà il futuro del giocatore e se Hernandez resterà al Milan o lascerà il club.